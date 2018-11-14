Вмешательство в выборы США: в России отказались отвечать на иск

Министерство юстиции России и посол России в США Анатолий Антонов отказались участвовать в судебном разбирательстве по иску Национального комитета демократической партии США. В иске говорится о вмешательстве Москвы в американские выборы.

Об этом сообщает "Коммерсант".

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В частности, Антонов и российское ведомство направили в суд Манхэттена свои возражения против рассмотрения по иску американской Демократической партии к российскому правительству и Главному управлению Генштаба.

Так, демократы обвиняют Россию во вмешательстве в избирательную кампанию 2016 года в пользу республиканца Дональда Трампа путем организации взлома их компьютерной системы и обнародования электронной переписки.

Российский посол заявил о "нарушении иммунитета РФ", а российское министерство привело правовые аргументы о неподсудности дела судам США.

Издание также сообщает, что судья Окружного суда в Манхэттене Джон Кетл приобщил к материалам дела Нацкомитета Демократической партии против России "письма посла РФ в США Анатолия Антонова и российского Минюста". К слову, ранее суд обязал ответчиков представить свои возражения по делу до 7 декабря.

Напомним, американское правительство выделило 40 миллионов долларов на борьбу с иностранной пропагандой. Вашингтон будет бороться с российской, иранской и китайской дезинформацией, направленной на иностранные аудитории.



Также ранее правительство США заявило, что Россия, Китай и Иран стремятся повлиять на промежуточные выборы в Конгресс, которые состоятся в ноябре. В Вашингтоне считают, что эти страны имеют целью использовать СМИ и социальные сети для продвижения дезинформации и рекламы с целью увеличения разногласий в американском обществе.

С чего началось "российское расследование"?

Основанием для него стала кибератака на Национальный комитет Демократической партии США, в результате которой в открытый доступ попали тысячи писем работников штаба Хиллари Клинтон. Разведка США выяснила, что взлом осуществили две группировки российских хакеров – Cozy Bear и Fancy Bear.



Поводом для расширения "российского расследования" стало досье на действующего президента Америки, собранные бывшим офицером британской разведки Кристофером Стилом в течение 2015-2016 годов, и разоблачения многочисленных контактов членов предвыборного штаба Дональда Трампа с российскими чиновниками.



Расследование ведется Министерством юстиции США и спецпрокурорм Робертом Мюллером с целью выяснить, не способствовала ли Россия избранию Трампа на пост президента США.