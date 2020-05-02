В Берлине полиция задержала более 200 активистов во время уличных акций: фото

Несмотря на карантин и пандемию коронавируса в Берлине 1 мая состоялись уличные акции. Правоохранители задержали 209 протестующих, 25 из них доставили в суд.

Уже после протестов в суды Берлина для избрания меры пресечения доставили 25 активистов. Правоохранители объяснили, что митингующие нарушали общественный порядок и совершали насилие, передает DW.

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В общем 1 мая в разных районах Берлина состоялось 29 митингов. Большинство из них прошли без эксцессов, но во время одного из митингов произошло нападение на журналистов ZDF. Когда журналисты, завершив съемки, шли к своим машинам, на них напали неизвестные. Пятерых раненых сотрудников СМИ доставили после нападения в больницу. Полиция задержала напавших.

В Гамбурге в этот день полиция также разогнала несанкционированное собрание сотен людей на улице Репербан. Участников акции в честь "революционного 1 мая" через социальные сети призвали выйти на митинг представители левых организаций.

Что известно об уличных акциях 1 мая

В Германии 1 мая люди традиционно устраивают уличные акции солидарности и демонстрации.

В этом году только в одном районе Берлина – Кройцберге – собралось больше тысячи человек. Участники не соблюдали социальную дистанцию.

Также во время акции произошла стычка с журналистами, среди которых находилась съемочная группа сатирической программы Heute show немецкого общественно-правового вещателя ZDF.



Большинство демонстраций в Берлине прошли без беспорядков / Фото Getty Images



Демонстрации в Берлине / Фото Getty Images



Полиция задержала более 200 активистов / Фото Getty Images



25 протестующих доставили в суд / Фото Getty Images