У Берліні поліція затримала понад 200 активістів під час вуличних акцій: фото

Попри карантин та пандемію коронавірусу у Берліні 1 травня відбулися вуличні акції. Правоохоронці затримали 209 протестувальників, 25 з них доправили до суду.

Вже після протестів до судів Берліна для обрання запобіжних заходів доправили 25 активістів. Правоохоронці пояснили, що мітингарі порушували громадський порядок та чинили насильство, передає DW.

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Загалом 1 травня у різних районах Берліна відбулися 29 мітингів. Більшість з них минула без ексцесів, але під час одного з мітингів відбувся напад на журналістів ZDF. Коли журналісти, завершивши зйомки, йшли до своїх машин, на них напали невідомі. П'ятеро поранених співробітників ЗМІ доправили після нападу до лікарні. По гарячих слідах поліція затримала п'ятьох осіб.

У Гамбурзі у цей день поліція також розігнала несанкціоноване зібрання сотень людей на вулиці Репербан. Учасників акції на честь "революційного 1 травня" через соціальні мережі закликали вийти на мітинг представники лівих організацій.

Що відомо про вуличні акції 1 травня

У Німеччині 1 травня люди традиційно влаштовують вуличні акції солідарності та демонстрації.

Цьогоріч лише в одному районі Берліна – Кройцберг – зібралася понад тисяча людей. Учасники не дотримувались соціальної дистанції.

Також під час акції сталась сутичка з журналістами, серед яких перебувала знімальна група сатиричної програми Heute show німецького суспільно-правового мовника ZDF.



Більшість демонстрацій у Берліні відбулася без заворушень / Фото Getty Images



Демонстрації у Берліні / Фото Getty Images



Поліція затримала понад 200 активістів / Фото Getty Images



25 протестувальників доправили до суду / Фото Getty Images