В Берлине провели акцию, посвященную 6 годовщине аннексии Крыма: красноречивые фото

В немецкой столице прошла акция против российской оккупации Крыма. На мероприятии собрались почти два десятка человек. Они имели с собой плакаты и государственные флаги Украины и Германии. Люди выкрикивали лозунги и выражали свою поддержку Украине.

Через то, что местом проведения акции была выбрана площадка возле станции S-Bahnhof Zoologischer Garten, где всегда много людей, событием заинтересовались прохожие. Инициировал акцию один из основателей движения Demokratischer Morgenstern Berlin – Демократический Моргенштерн Берлин Андрей Федоришин. На фейсбук-странице сообщества появилось много фото с мероприятия.

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Хоть активными участниками акции были только 20 человек, людям удалось привлечь внимание туристов и местных жителей к мероприятию.

Многие из них снимали акцию на видео, расспрашивали о ней, а кое-кто даже присоединялся к скандированию лозунгов демонстрантов.



Активисты с плакатом "Остановите российскую оккупацию"/ фото из соцсетей



Активисты в Берлине на акции против оккупации Крыма/ фото из соцсетей

По словам одной из участниц, гимн Украины пел даже китаец.

Поскольку были данные о возможных провокациях, активистов усиленно охраняла полиция.



В мероприятии приняли участие более 20 человек/ фото из соцсетей



Люди также протестовали против военной агрессии России на Донбассе/ фото из соцсетей



Акцию усиленно охраняла полиция/ фото из соцсетей​

Что известно об аннексии Крыма: