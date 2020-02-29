В Берлине провели акцию, посвященную 6 годовщине аннексии Крыма: красноречивые фото
В немецкой столице прошла акция против российской оккупации Крыма. На мероприятии собрались почти два десятка человек. Они имели с собой плакаты и государственные флаги Украины и Германии. Люди выкрикивали лозунги и выражали свою поддержку Украине.
Через то, что местом проведения акции была выбрана площадка возле станции S-Bahnhof Zoologischer Garten, где всегда много людей, событием заинтересовались прохожие. Инициировал акцию один из основателей движения Demokratischer Morgenstern Berlin – Демократический Моргенштерн Берлин Андрей Федоришин. На фейсбук-странице сообщества появилось много фото с мероприятия.
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Хоть активными участниками акции были только 20 человек, людям удалось привлечь внимание туристов и местных жителей к мероприятию.
Многие из них снимали акцию на видео, расспрашивали о ней, а кое-кто даже присоединялся к скандированию лозунгов демонстрантов.
Активисты с плакатом "Остановите российскую оккупацию"/ фото из соцсетей
Активисты в Берлине на акции против оккупации Крыма/ фото из соцсетей
По словам одной из участниц, гимн Украины пел даже китаец.
Поскольку были данные о возможных провокациях, активистов усиленно охраняла полиция.
В мероприятии приняли участие более 20 человек/ фото из соцсетей
Люди также протестовали против военной агрессии России на Донбассе/ фото из соцсетей
Акцию усиленно охраняла полиция/ фото из соцсетей
Что известно об аннексии Крыма:
- Россия захватила и включила в свой состав украинский полуостров в марте 2014 года. Случилось это под конец Революции Достоинства. Российские оккупанты начали перебрасывать на полуостров своих военных без опознавательных знаков. В народе их начали называть "зелеными человечками".
- Пророссийские силы в Крыму организовали ряд антиукраинских выступлений и создали так называемые отряды "самообороны Крыма". Эти люди должны якобы защищать крымчан от нападения "Правого сектора".
- 16 марта 2014 на территории Крыма и города Севастополя прошел референдум о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав. Ни Украина, ни ЕС, ни США не признали это незаконное голосование и начало временной аннексии Крыма. На Россию за этот акт агрессии наложили жесткие экономические санкции.
- РФ на территории Крыма продолжает свою репрессивную политику: заключает проукраинских активистов, проводит обыски, запугивает и убивает крымских татар, переселяет на полуостров своих граждан и депортирует украинцев.