20:25
29 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Дизайн Афиша Auto Учеба Likar Семья Покер Инвестиции
      more
      АТАКА РОССИИ НА ТУРЦИЮ В СИРИИ КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Хитрый Пу. Ода отходам
      Вєсті Кремля
      20:24, сегодня
      Вести.UA. Жир: Гангстер Гончарук. Тищенко спасет Киев
      Вєсті.UA
      18:16, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      АТАКА РОССИИ НА ТУРЦИЮ В СИРИИ КОРОНАВИРУС COVID-19

      В Берлине провели акцию, посвященную 6 годовщине аннексии Крыма: красноречивые фото

      - Читати новину українською

      В немецкой столице прошла акция против российской оккупации Крыма. На мероприятии собрались почти два десятка человек. Они имели с собой плакаты и государственные флаги Украины и Германии. Люди выкрикивали лозунги и выражали свою поддержку Украине.

      Через то, что местом проведения акции была выбрана площадка возле станции S-Bahnhof Zoologischer Garten, где всегда много людей, событием заинтересовались прохожие. Инициировал акцию один из основателей движения Demokratischer Morgenstern Berlin – Демократический Моргенштерн Берлин Андрей Федоришин. На фейсбук-странице сообщества появилось много фото с мероприятия.

      Мнение: Россия мечтает сделать с Крымом то же, что и с Восточной Пруссией, – вице-адмирал ВМС Тарасов

      Хоть активными участниками акции были только 20 человек, людям удалось привлечь внимание туристов и местных жителей к мероприятию.

      Многие из них снимали акцию на видео, расспрашивали о ней, а кое-кто даже присоединялся к скандированию лозунгов демонстрантов.


      Активисты с плакатом "Остановите российскую оккупацию"/ фото из соцсетей


      Активисты в Берлине на акции против оккупации Крыма/ фото из соцсетей

      По словам одной из участниц, гимн Украины пел даже китаец.

      Поскольку были данные о возможных провокациях, активистов усиленно охраняла полиция.


      В мероприятии приняли участие более 20 человек/ фото из соцсетей


      Люди также протестовали против военной агрессии России на Донбассе/ фото из соцсетей


      Акцию усиленно охраняла полиция/ фото из соцсетей​

      Что известно об аннексии Крыма:

      • Россия захватила и включила в свой состав украинский полуостров в марте 2014 года. Случилось это под конец Революции Достоинства. Российские оккупанты начали перебрасывать на полуостров своих военных без опознавательных знаков. В народе их начали называть "зелеными человечками".
      • Пророссийские силы в Крыму организовали ряд антиукраинских выступлений и создали так называемые отряды "самообороны Крыма". Эти люди должны якобы защищать крымчан от нападения "Правого сектора".
      • 16 марта 2014 на территории Крыма и города Севастополя прошел референдум о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав. Ни Украина, ни ЕС, ни США не признали это незаконное голосование и начало временной аннексии Крыма. На Россию за этот акт агрессии наложили жесткие экономические санкции.
      • РФ на территории Крыма продолжает свою репрессивную политику: заключает проукраинских активистов, проводит обыски, запугивает и убивает крымских татар, переселяет на полуостров своих граждан и депортирует украинцев.
      День рождения блогерши Диденко в России закончился тремя смертями: что случилось
      сегодня
      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости политики Украина – Россия Протесты Аннексия Крыма
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 19:30 Сотни судей-предателей будут получать повышенные вознаграждения: возмутительное решение КСУ
      Ірина Шиба
      сегодня , 19:00 Рассказываем о киви: польза и причины добавить фрукт в рацион
      Світлана Фус
      28 февраля , 11:30 Что делать при инсульте и как помочь человеку преодолеть его последствия
      Едуард Хомченко
      сегодня , 17:39 Геноцид и войны: как живут современные диктаторы Африки
      Анатолій Максимов
      сегодня , 17:30 Джордж Сорос: что известно про американского финансиста, которого не любит Россия
      Альона Захарова
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук