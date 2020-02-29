У Берліні провели акцію, присвячену 6 роковинам анексії Криму: красномовні фото

У німецькій столиці пройшла акція проти російської окупації Криму. На заході зібралося майже два десятки людей. Вони мали з собою плакати та державні прапори України і Німеччини. Люди вигукували гасла і висловлювали свою підтримку Україні.

Через те, що місцем проведення акції обрали майданчик біля вокзалу S-Bahnhof Zoologischer Garten, де завжди багато людей, подією зацікавились перехожі. Ініціював акцію один із засновників руху Demokratischer Morgenstern Berlin - Демократичний Моргенштерн Берлін Андрій Федоришин. На фейсбук-сторінці цієї спільноти з’явилось багато фото з заходу.

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Хоч активними учасниками акції були лише 20 осіб, людям вдалося привернути увагу туристів та місцевих жителів до події.

Чимало з них знімали акцію на відео, розпитували про неї, а дехто навіть приєднувався до скандування лозунгів демонстрантів.



Активісти із плакатом "Зупиніть російську окупацію"/ фото із соцмереж



Активісти у Берліні на акції проти окупації Криму/ фото з соцмереж

За словами однієї з учасниць, гімн України співав навіть китаєць.

Оскільки були дані про можливі провокації, активістів посилено охороняла поліція.



У заході взяли участь понад 20 осіб/ фото з соцмереж



Люди також протестували проти військової агресії Росії на Донбасі/ фото з соцмереж



Акцію посилено охороняла поліція/ фото з соцмереж

Що відомо про анексію Криму: