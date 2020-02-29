У Берліні провели акцію, присвячену 6 роковинам анексії Криму: красномовні фото
У німецькій столиці пройшла акція проти російської окупації Криму. На заході зібралося майже два десятки людей. Вони мали з собою плакати та державні прапори України і Німеччини. Люди вигукували гасла і висловлювали свою підтримку Україні.
Через те, що місцем проведення акції обрали майданчик біля вокзалу S-Bahnhof Zoologischer Garten, де завжди багато людей, подією зацікавились перехожі. Ініціював акцію один із засновників руху Demokratischer Morgenstern Berlin - Демократичний Моргенштерн Берлін Андрій Федоришин. На фейсбук-сторінці цієї спільноти з’явилось багато фото з заходу.
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Хоч активними учасниками акції були лише 20 осіб, людям вдалося привернути увагу туристів та місцевих жителів до події.
Чимало з них знімали акцію на відео, розпитували про неї, а дехто навіть приєднувався до скандування лозунгів демонстрантів.
Активісти із плакатом "Зупиніть російську окупацію"/ фото із соцмереж
Активісти у Берліні на акції проти окупації Криму/ фото з соцмереж
За словами однієї з учасниць, гімн України співав навіть китаєць.
Оскільки були дані про можливі провокації, активістів посилено охороняла поліція.
У заході взяли участь понад 20 осіб/ фото з соцмереж
Люди також протестували проти військової агресії Росії на Донбасі/ фото з соцмереж
Акцію посилено охороняла поліція/ фото з соцмереж
Що відомо про анексію Криму:
- Росія захопила та включила до свого складу український півострів у березні 2014 року. Сталося це під кінець Революції Гідності. Російські окупанти почали перекидати на півострів своїх військових без розпізнавальних знаків. У народі їх почали називати "зеленими чоловічками".
- Проросійські сили у Криму організували низку антиукраїнських виступів та створили так звані загони "самооборони Криму". Ці люди мали начебто захищати кримчан від нападу "Правого сектора".
- 16 березня 2014 на території Криму і міста Севастополя пройшов референдум про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні ЄС, ні США не визнали це незаконне голосування й початок тимчасової анексії Криму. На Росію за цей акт агресії наклали суворі економічні санкції.
- РФ на території Криму продовжує свою репресивну політику: ув’язнює проукраїнських активістів, проводить обшуки, залякує та убиває кримських татар, переселяє на півострів своїх громадян та депортує українців.