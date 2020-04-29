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      В бескоронавирусном Туркменистане вывезли пациентов из карантина перед визитом миссии ВОЗ

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      У Туркменістані заборонені медичні маски, а тепер пацієнтів з карантину вивезли перед візитом місії ВООЗ
      В Туркменистане запрещены медицинские маски, а теперь пациентов с карантина вывезли перед визитом миссии ВОЗ / fergana.ru

      В Туркменистане убеждают в отсутствии коронавируса, но в стране внезапно опустела зона карантина, где удерживали в изоляции несколько сотен людей с подозрением на COVID-19. Это произошло перед предстоящим визитом делегации ВОЗ для изучения ситуации с коронавирусом в стране.

      "В карантине на окраине Туркменабада сейчас осталось 5 человек, остальных отпустили", – сообщил 27 апреля источник в системе здравоохранения Лебапского велаята, пишет "Радио Свобода".

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      Источник отметил, что в карантине находились 486 человек.

      Согласно сообщению, пациентов перевезли в небольшие провинциальные больницы и психиатрическую клинику.

      Что известно об "отсутствии" коронавируса в Туркменистане

      • В Туркменистане пока официально не сообщали о случаях коронавируса. Однако эксперты воспринимают такие сообщения скептически, учитывая нехватку прозрачности и независимых СМИ в стране.
      • Врачам в Туркменистане нельзя говорить о коронавирусе.
      • Также запрещены маски для лица, а жителей наказывают за разговоры о пандемии.
      • В то же время власть определила 3 карантинных зоны в стране, пытаясь предотвратить, как говорят чиновники, "инфекционные заболевания".
      • По данным туркменской службы "Радио Свобода", людей с симптомами коронавирус не лечат от него, а результаты тестов остаются неизвестными, даже если их проводят.

      чому треба не виходити з дому під час карантину
      Почему не стоит выходить из дома во время пандемии коронавируса / Инфографика 24 канала

      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости политики Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье Здоровье ВОЗ Туркменистан
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