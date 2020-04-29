В бескоронавирусном Туркменистане вывезли пациентов из карантина перед визитом миссии ВОЗ

В Туркменистане убеждают в отсутствии коронавируса, но в стране внезапно опустела зона карантина, где удерживали в изоляции несколько сотен людей с подозрением на COVID-19. Это произошло перед предстоящим визитом делегации ВОЗ для изучения ситуации с коронавирусом в стране.

"В карантине на окраине Туркменабада сейчас осталось 5 человек, остальных отпустили", – сообщил 27 апреля источник в системе здравоохранения Лебапского велаята, пишет "Радио Свобода". Читайте также В Туркменистане вылавливают людей в масках: власти запретили слово "коронавирус" Источник отметил, что в карантине находились 486 человек. Согласно сообщению, пациентов перевезли в небольшие провинциальные больницы и психиатрическую клинику. Что известно об "отсутствии" коронавируса в Туркменистане В Туркменистане пока официально не сообщали о случаях коронавируса. Однако эксперты воспринимают такие сообщения скептически, учитывая нехватку прозрачности и независимых СМИ в стране.

Врачам в Туркменистане нельзя говорить о коронавирусе.

Также запрещены маски для лица, а жителей наказывают за разговоры о пандемии.

В то же время власть определила 3 карантинных зоны в стране, пытаясь предотвратить, как говорят чиновники, "инфекционные заболевания".

По данным туркменской службы "Радио Свобода", людей с симптомами коронавирус не лечат от него, а результаты тестов остаются неизвестными, даже если их проводят.

Почему не стоит выходить из дома во время пандемии коронавируса / Инфографика 24 канала