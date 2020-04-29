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      КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
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      КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

      У безкоронавірусному Туркменістані вивезли пацієнтів з карантину перед візитом місії ВООЗ

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      У Туркменістані заборонені медичні маски, а тепер пацієнтів з карантину вивезли перед візитом місії ВООЗ
      У Туркменістані заборонені медичні маски, а тепер пацієнтів з карантину вивезли перед візитом місії ВООЗ / fergana.ru

      У Туркменістані переконують у відсутності коронавірусу, але в країні раптово спорожніла зона карантину, де утримували в ізоляції кілька сотень людей з підозрою на COVID-19. Це сталося перед майбутнім візитом делегації ВООЗ для вивчення ситуації з коронавірусом у країні.

      "У карантині на околиці Туркменабаду зараз залишилося 5 осіб, решту відпустили", – повідомило 27 квітня джерело в системі охороні здоров’я Лебапського велаяту, пише "Радіо Свобода".

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      Джерело зазначило, що в карантині перебували 486 людей.

      Згідно з повідомленням, пацієнтів перевезли у невеликі провінційні лікарні і психіатричну клініку.

      Що відомо про "відсутність" коронавірусу в Туркменістані

      • У Туркменістані наразі офіційно не повідомляли про випадки коронавірусу. Проте експерти сприймають такі повідомлення скептично, зважаючи на брак прозорості та незалежних ЗМІ в країні.
      • Лікарям у Туркменістані не можна говорити про коронавірус.
      • Також заборонені маски для обличчя, а жителів карають за розмови про пандемію.
      • Водночас влада визначила 3 карантинні зони в країні, намагаючись запобігти, як кажуть чиновники, "інфекційним захворюванням".
      • За даними туркменської служби "Радіо Свобода", що людей із симптомами коронавірусу не лікують від нього, а результати тестів залишаються невідомими, навіть якщо їх проводять.

      чому треба не виходити з дому під час карантину
      Чому не варто виходити з дому під час пандемії коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Коронавірус COVID-19 Новини політики ВООЗ Туркменістан
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