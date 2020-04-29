У безкоронавірусному Туркменістані вивезли пацієнтів з карантину перед візитом місії ВООЗ

У Туркменістані переконують у відсутності коронавірусу, але в країні раптово спорожніла зона карантину, де утримували в ізоляції кілька сотень людей з підозрою на COVID-19. Це сталося перед майбутнім візитом делегації ВООЗ для вивчення ситуації з коронавірусом у країні.

"У карантині на околиці Туркменабаду зараз залишилося 5 осіб, решту відпустили", – повідомило 27 квітня джерело в системі охороні здоров’я Лебапського велаяту, пише "Радіо Свобода". Читайте також У Туркменістані виловлюють людей в масках: влада заборонила слово "коронавірус" Джерело зазначило, що в карантині перебували 486 людей. Згідно з повідомленням, пацієнтів перевезли у невеликі провінційні лікарні і психіатричну клініку. Що відомо про "відсутність" коронавірусу в Туркменістані У Туркменістані наразі офіційно не повідомляли про випадки коронавірусу. Проте експерти сприймають такі повідомлення скептично, зважаючи на брак прозорості та незалежних ЗМІ в країні.

Лікарям у Туркменістані не можна говорити про коронавірус.

Також заборонені маски для обличчя, а жителів карають за розмови про пандемію.

Водночас влада визначила 3 карантинні зони в країні, намагаючись запобігти, як кажуть чиновники, "інфекційним захворюванням".

За даними туркменської служби "Радіо Свобода", що людей із симптомами коронавірусу не лікують від нього, а результати тестів залишаються невідомими, навіть якщо їх проводять.

Чому не варто виходити з дому під час пандемії коронавірусу / Інфографіка 24 каналу