У безкоронавірусному Туркменістані вивезли пацієнтів з карантину перед візитом місії ВООЗ
У Туркменістані переконують у відсутності коронавірусу, але в країні раптово спорожніла зона карантину, де утримували в ізоляції кілька сотень людей з підозрою на COVID-19. Це сталося перед майбутнім візитом делегації ВООЗ для вивчення ситуації з коронавірусом у країні.
"У карантині на околиці Туркменабаду зараз залишилося 5 осіб, решту відпустили", – повідомило 27 квітня джерело в системі охороні здоров’я Лебапського велаяту, пише "Радіо Свобода".
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Джерело зазначило, що в карантині перебували 486 людей.
Згідно з повідомленням, пацієнтів перевезли у невеликі провінційні лікарні і психіатричну клініку.
Що відомо про "відсутність" коронавірусу в Туркменістані
- У Туркменістані наразі офіційно не повідомляли про випадки коронавірусу. Проте експерти сприймають такі повідомлення скептично, зважаючи на брак прозорості та незалежних ЗМІ в країні.
- Лікарям у Туркменістані не можна говорити про коронавірус.
- Також заборонені маски для обличчя, а жителів карають за розмови про пандемію.
- Водночас влада визначила 3 карантинні зони в країні, намагаючись запобігти, як кажуть чиновники, "інфекційним захворюванням".
- За даними туркменської служби "Радіо Свобода", що людей із симптомами коронавірусу не лікують від нього, а результати тестів залишаються невідомими, навіть якщо їх проводять.
Чому не варто виходити з дому під час пандемії коронавірусу / Інфографіка 24 каналу