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      В ближайшие месяцы вернем всех пленных украинцев, – Ермак

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      Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявил, что в ближайшие месяцы состоится новый обмен пленными. Украина ожидает, что удастся освободить всех пленников, которые сейчас находятся в подвалах боевиков на Донбассе.

      Домовленість про звільнення бранців Андрій Єрмак назвав ключовою з тих, які вдалося досягти під час останнього засідання у Мінську.

      Важливо Єрмак пояснив скандальні домовленості у Мінську

      Я вважаю, що це відбудеться, і Україна зробить усе для того, щоб це сталося. Ми хочемо у найближчі місяці повернути усіх наших громадян, які нині перебувають на окупованих територіях Донбасу,
      – заявив голова ОПУ.

      Що ще відомо про зустріч ТКГ у Мінську: коротко

      Вона відбулася 11 березня. Крім членів робочих груп кожної зі сторін, на зустрічі також були присутні голова Офісу Президента України Андрій Єрмак та відповідальний за український напрямок у Кремлі Дмитро Козак.

      Однією з ключових тем було створення консультативної ради між представниками України і тимчасово окупованих територій Донбасу. Як запевнив Єрмак, мовиться не про легалізацію чи визнання бойовиків стороною переговорів.

      Крім того, на зустрічі було досягнуто ще кілька домовленостей:

      • розведення сил і засобів – українська сторона запропонувала нові ділянки;
      • одночасне відкриття контрольних пунктів у Золотому та Щасті.
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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Минские договоренности Минск Пророссийские боевики Оккупированные территории Андрей Ермак Война на Донбассе Украинцы в плену РФ Обмен пленными Новости России
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