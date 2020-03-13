У найближчі місяці повернемо усіх полонених українців, – Єрмак

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак заявив, що у найближчі місяці відбудеться новий обмін полоненими. Україна очікує, що вдасться звільнити усіх бранців, які нині перебувають у підвалах бойовиків на Донбасі.

Домовленість про звільнення бранців Андрій Єрмак назвав ключовою з тих, які вдалося досягти під час останнього засідання у Мінську.

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Я вважаю, що це відбудеться, і Україна зробить усе для того, щоб це сталося. Ми хочемо у найближчі місяці повернути усіх наших громадян, які нині перебувають на окупованих територіях Донбасу,

– заявив голова ОПУ.

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Вона відбулася 11 березня. Крім членів робочих груп кожної зі сторін, на зустрічі також були присутні голова Офісу Президента України Андрій Єрмак та відповідальний за український напрямок у Кремлі Дмитро Козак.

Однією з ключових тем було створення консультативної ради між представниками України і тимчасово окупованих територій Донбасу. Як запевнив Єрмак, мовиться не про легалізацію чи визнання бойовиків стороною переговорів.

Крім того, на зустрічі було досягнуто ще кілька домовленостей: