В "Богдане" придумали оправдание закупке российских двигателей

В автомобильной корпорации "Богдан" настаивают, что начали программу импортозамещения еще в 2013 году, чтобы в будущем прекратить покупать тяговые электродвигатели для украинских троллейбусов у Псковского электромашиностроительного завода. Но завозили их из России до конца 2017 года, потому что имели такие обязательства по старому контракту.

Об этом говорится в письме корпорации к Радио Свобода, направленном после выхода расследования "Российское сердце украинского "Богдана".

"Мы не отказываемся от того, что в прошлом устанавливали российские двигатели. Они были завезены по контрактам, подписанным еще до 2014 года, и как ответственный партнер мы вынуждены были выполнять обязательства по договорам", – говорится в письме.

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В обращении также отмечается, что корпорация "Богдан" начала программу импортозамещения в 2013 году, а переговоры с украинским заводом "Электротяжмаш", который теперь должен поставлять двигатели для троллейбусов вместо российского ПЕМЗ, стартовали год назад.

В Корпорации объясняют, что альтернативного поставщика искали очень долго.

Должны отметить, что никакие контракты не подписываются за один день. Это длительный процесс, который включает такие этапы, как поиск поставщиков, анализ их производственных возможностей, переговоры, отбор партнеров, подготовка производственных возможностей подрядчика к производству нового вида продукции,

– говорится в письме, в котором также отмечается, что решение отказаться от российских двигателей и перейти на украинские не связано с подготовкой журналистского расследования

Ранее журналисты "Схем» "(совместного проекта Радио Свобода и телеканала "UA: Первый") в расследовании "Российское сердце украинского "Богдана" обнаружили, что корпорация "Богдан Моторс" закупает двигатели для троллейбусов "Богдан" у "Псковского электромашиностроительного завода", который производит, в том числе, продукцию для военной техники в России.