У "Богдані" придумали виправдання через закупівлю російських двигунів

В автомобільній корпорації "Богдан" наполягають, що розпочали програму імпортозаміщення ще в 2013 році, щоб у майбутньому припинити купувати тягові електродвигуни для українських тролейбусів у Псковського електромашинобудівного заводу. Але завозили їх із Росії аж до кінця 2017 року, бо мали такі зобов’язання за старим контрактом.

Про це йдеться у листі корпорації до Радіо Свобода, надісланому після виходу розслідування "Російське серце українського "Богдана".

"Ми не відмовляємося від того, що у минулому встановлювали російські двигуни. Вони були завезені за контрактами, підписаними ще до 2014 року, і як відповідальний партнер ми вимушені були виконувати зобов’язання за договорами", – йдеться у листі.

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У зверненні також зазначається, що корпорація "Богдан" розпочала програму імпортозаміщення у 2013 році, а переговори з українським заводом "Електроважмаш", який тепер має постачати двигуни для тролейбусів замість російського ПЕМЗ, стартували рік тому.

У Корпорації пояснюють, що альтернативного постачальника шукали дуже довго.

Маємо зазначити, що жодні контракти не підписуються за один день. Це тривалий процес, який включає такі етапи, як пошук постачальників, аналіз їхніх виробничих можливостей, переговори, відбір партнера, підготовка виробничих можливостей підрядника до виробництва нового виду продукції,

– йдеться у листі, в якому також зазначається, що рішення відмовитись від російських двигунів та перейти на українські не пов’язане з підготовкою журналістського розслідування

Раніше журналісти "Схем»"(спільного проекту Радіо Свобода і телеканалу "UA:Перший") у розслідуванні "Російське серце українського "Богдана" виявили, що корпорація "Богдан Моторс" закуповує двигуни для тролейбусів "Богдан" у "Псковського електромашинобудівного заводу", який виробляє, в тому числі, продукцію для військової техніки у Росії.