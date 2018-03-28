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Після розслідування журналістів "Богдан" відмовився від російських двигунів для тролейбусів

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Тролейбус
Тролейбус "Богдан" / autoconsulting.ua

Під час розслідування програми "Схеми" та після спілкування журналістів з заступником секретаря РНБО Олегом Гладковським його автомобільна корпорація "Богдан Моторс" вирішила закуповувати тягові електродвигуни для тролейбусів в українського державного заводу, а не в російського.

Раніше журналісти "Схем" у розслідуванні "Російське серце українського "Богдана" виявили, що корпорація "Богдан Моторс" закуповує двигуни для тролейбусів "Богдан" у "Псковського електромашинобудівного заводу", який виробляє, в тому числі, продукцію для військової техніки у Росії.

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1 березня журналісти змогли поставити питання щодо такої співпраці співвласнику корпорації "Богдан Моторс" та першому заступнику секретаря РНБО Олегу Гладковському одразу після засідання Ради нацбезпеки. Вже за тиждень після цього спілкування спочатку український державний завод "Електроважмаш" повідомив, що працює над виготовленням 20 тягових двигунів для "Богдан Моторс". А наступного дня, 8 березня, і сама автомобільна корпорація Гладковського повідомила на своєму сайті про укладення контракту між "Богдан Моторс" та "Електроважмаш".

ДП "АСЗ №1" АТ "АК "Богдан Моторс" уклало контракт з харківським державним підприємством "Електротяжмаш". Згідно з договором, відтепер у тролейбусах встановлюватимуть електродвигуни українського виробництва. Ще до початку військових дій заводи "Богдану" закуповували частину комплектуючих в Росії. Зараз проведена величезна робота з їх заміщення українськими аналогами та налагоджена кооперація вітчизняних підприємств навколо цього процесу,
– йдеться в заяві.

Пізніше журналісти програми "Схеми" поставили ті самі питання щодо співпраці з Псковським заводом гендиректору "Богдан Моторс" Віталію Старосуду.

На сьогоднішній день корпорація "Богдан" не використовує російську комплектацію. Крапка. Ми говоримо сьогодні. Говоримо на вчора. І говоримо на позавчора. Ми говоримо про те, що корпорація "Богдан" уже не використовує російські, я хотів би акцентувати,
– зазначив Віталій Старосуд.

А наступного після цього інтерв’ю дня, 16 березня, корпорація заявила про успішне виконання роботи з імпортозаміщення.

Журналістам вдалося отримати паспорт тролейбусів типу Т70117, яких у кількості 60 одиниць у корпорації "Богдан моторс" закупило столичне комунальне підприємство "Київпастранс".

Відповідно до документу "Настанова щодо експлуатування Т70117-0000010-40НЕ" від 2016 року, виробником тягового двигуна ДТА-2У1 тролейбусів типу Т70117 є російський Псковський електромашинобудівний завод (ПЕМЗ). Згідно з даними Державної фіскальної служби, "Богдан моторс" справді у 2015, 2016 і 2017 році імпортував двигуни з Росії.

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На прохання журналістів один із депутатів Київради Прохор Антоненко домігся ревізії двигунів тролейбусів цього типу, які вже курсують містом. Перевірка в одному з депо "Київпастрансу" підтвердила, що двигуни справді російські.

На офіційному сайті ПЕМЗ вказано, що завод працює на оборонно-промисловий комплекс Російської Федерації. "Схеми" з’ясували, що завод постачає свою продукцію на цілу низку заводів Росії, які розробляють системи зенітних ракетних комплексів, виготовляють артилерійські радіолокаційні системи, випускають арматуру для військових кораблів і суден, системи ППО, військову оптику, ремонтують атомні підводні човни.

Акціонер "Богдан моторс" Олег Гладковський на запитання журналістів про двигуни російського виробництва зазначив, що він "не бере участі в управлінні компанії", але, за його інформацією, двигуни мають бути з київського підприємства.

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Псковського електромашинобудівного заводу немає у списку російських юридичних осіб, щодо яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції). Затверджує ці списки своїм рішенням Рада нацбезпеки і оборони, де першим заступником секретаря працює Олег Гладковський. На запитання, чому ПЕМЗ не потрапив до списку, він відповів, що таких списків не формує.

Олег Гладковський – давній бізнес-партнер президента України Петра Порошенка. Разом з ним, а також Ігорем Кононенком вони є співзасновниками групи компаній "Укрпромінвест" через свої фонди.

Повний випуск розслідування програми "Схеми" – дивіться тут.

Теги: Новини України Україна – Росія журналісти Розслідування Транспорт
Джерело: 24 Канал
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