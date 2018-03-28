После расследования журналистов "Богдан" отказался от российских двигателей для троллейбусов

В ходе расследования программы "Схемы" и после общения журналистов с заместителем секретаря СНБО Олегом Гладковским его автомобильная корпорация "Богдан Моторс" решила закупать тяговые электродвигатели для троллейбусов у украинского государственного завода, а не российского.

Ранее журналисты "Схем" в расследовании "Русское сердце украинского "Богдана" обнаружили, что корпорация "Богдан Моторс" закупает двигатели для троллейбусов "Богдан" в "Псковского электромашиностроительного завода", который производит, в том числе, продукцию для военной техники в России.

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1 марта журналисты смогли задать вопросы по такому сотрудничеству совладельцу корпорации "Богдан Моторс" и первому заместителю секретаря СНБО Олегу Гладковскому сразу после заседания Совета нацбезопасности. Уже через неделю после этого общения сначала украинский государственный завод "Электротяжмаш" сообщил, что работает над изготовлением 20 тяговых двигателей для "Богдан Моторс". На следующий день, 8 марта, и сама автомобильная корпорация Гладковского сообщила на своем сайте о заключении контракта между "Богдан Моторс" и "Электротяжмаш".

ГП "АСЗ №1" АО "АК "Богдан Моторс" заключило контракт с харьковским государственным предприятием "Электротяжмаш". Согласно договору, отныне в троллейбусах будут устанавливать электродвигатели украинского производства. Еще до начала военных действий заводы "Богдана" закупали часть комплектующих в России. Сейчас проведена огромная работа по их замещению украинскими аналогами и налажена кооперация отечественных предприятий вокруг этого процесса,

– говорится в заявлении.

Позже журналисты программы "Схемы" поставили те же вопросы по сотрудничеству с псковским заводом гендиректору "Богдан Моторс" Виталию Старосуду.

На сегодняшний день корпорация "Богдан" не использует российскую комплектацию. Точка. Мы говорим сегодня. Говорим на вчера. И говорим на позавчера. Мы говорим о том, что корпорация "Богдан" уже не использует российские, я хотел бы акцентировать,

– отметил Виталий Старосуд.

А на следующий после этого интервью день, 16 марта, корпорация заявила об успешном выполнении работы по импортозамещению.

Журналистам удалось получить паспорт троллейбусов типа Т70117, которые в количестве 60 единиц у корпорации "Богдан Моторс" закупило столичное коммунальное предприятие "Киевпастранс".

Согласно документу "Руководство по эксплуатации Т70117-0000010-40НЕ" от 2016 года, производителем тягового двигателя ДТА-2У1 троллейбусов типа Т70117 является российский Псковский электромашиностроительный завод (ПЭМЗ). Согласно данным Государственной фискальной службы, "Богдан Моторс" действительно в 2015, 2016 и 2017 году импортировал двигатели из России.

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По просьбе журналистов, один из депутатов Киевсовета Прохор Антоненко добился ревизии двигателей троллейбусов этого типа, которые уже курсируют по городу. Проверка в одном из депо "Киевпастранса" подтвердила, что двигатели действительно российские.

На официальном сайте ПЭМЗ указано, что завод работает на оборонно-промышленный комплекс Российской Федерации. "Схемы" выяснили, что завод поставляет свою продукцию на целый ряд заводов России, что разрабатывают системы зенитных ракетных комплексов, изготавливают артиллерийские радиолокационные системы, выпускают арматуру для военных кораблей и судов, системы ПВО, военную оптику, ремонтируют атомные подводные лодки.

Акционер "Богдан Моторс" Олег Гладковский на вопрос журналистов о двигателях российского производства отметил, что он "не участвует в управлении компании", но, по его информации, двигатели должны быть киевского предприятия.

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Псковского электромашиностроительного завода нет в списке российских юридических лиц, в отношении которых применяются ограничительные меры (санкции). Утверждает эти списки своим решением Совет нацбезопасности и обороны, где первым заместителем секретаря работает Олег Гладковский. На вопрос, почему ПЭМЗ не попал в список, он ответил, что таких списков не формирует.

Олег Гладковский – давний бизнес-партнер президента Украины Петра Порошенко. Вместе с ним, а также Игорем Кононенко они являются соучредителями группы компаний "Укрпроминвест" через свои фонды.

Полный выпуск расследования программы "Схемы" смотрите здесь.