В Боготе взорвали авто со взрывчаткой: много погибших и раненых

Автомобиль, начиненный взрывчаткой, взорвался утром 17 января у здания полицейского кадетского училища в столице Колумбии Боготе.

Об этом сообщило издание AP.

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По данным полиции, по меньшей мере 11 человек погибли, еще 87 человек, как уточнил департамент здравоохранения Боготы, получили ранения. Среди погибших есть гражданин Панамы и гражданин Эквадора,

– говорится в сообщении.

Как сообщается, с 87 пострадавших 79 были доставлены в больницы, еще восемь человек получили медицинскую помощь на месте происшествия и в госпитализации не нуждались.

Главный прокурор Нестор Мартинес заявил, что нападение совершил человек по имени Хосе Альдемаро Рохас, который водил пикап Nissan 1993 с 80 килограммами взрывчатого вещества Пентолит.

Мэр города Пеньялоса назвал произошедшее террористическим актом, его выступление размещено в Twitter мэрии.