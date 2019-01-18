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      В Боготе взорвали авто со взрывчаткой: много погибших и раненых

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      В столице Колумбии в результате взрыва авто погибло много людей
      В столице Колумбии в результате взрыва авто погибло много людей / Фото из открытых источников

      Автомобиль, начиненный взрывчаткой, взорвался утром 17 января у здания полицейского кадетского училища в столице Колумбии Боготе.

      Об этом сообщило издание AP.

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      По данным полиции, по меньшей мере 11 человек погибли, еще 87 человек, как уточнил департамент здравоохранения Боготы, получили ранения. Среди погибших есть гражданин Панамы и гражданин Эквадора,
      – говорится в сообщении.

      Как сообщается, с 87 пострадавших 79 были доставлены в больницы, еще восемь человек получили медицинскую помощь на месте происшествия и в госпитализации не нуждались.

      Главный прокурор Нестор Мартинес заявил, что нападение совершил человек по имени Хосе Альдемаро Рохас, который водил пикап Nissan 1993 с 80 килограммами взрывчатого вещества Пентолит.

      Мэр города Пеньялоса назвал произошедшее террористическим актом, его выступление размещено в Twitter мэрии.

       

      Теги: Криминальные новости Взрыв Жертвы Колумбия
      Источник: 24 Канал
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