У Боготі підірвали авто з вибухівкою: багато загиблих та поранених

Автомобіль, начинений вибухівкою, злетів у повітря вранці 17 січня біля будівлі поліцейського кадетського училища у столиці Колумбії Боготі.

Про це повідомило видання AP.

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За даними поліції, щонайменше 11 людей загинули, Ще 87 осіб, як уточнив департамент охорони здоров'я Боготи, зазнали поранень. Серед загиблих є громадянин Панами та громадянин Еквадору,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з 87 постраждалих 79 були доставлені в лікарні, ще вісім людей отримали медичну допомогу на місці події і в госпіталізації не потребували.

Головний прокурор Нестор Мартінес заявив, що напад скоїла людина на ім'я Хосе Альдемаро Рохас, який керував пікапом Nissan 1993 року із 80 кілограмами вибухової речовини пентоліт.

Мер міста Енріке Пеньялоса назвав подію терористичним актом, його виступ розміщено в Twitter мерії.