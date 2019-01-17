В кампусі університету французького Ліона прогриміли потужні вибухи: фото, відео

У Ліоні, на південному сході Франції, сталася низка вибухів у кампусі університету. Їх було чути перед 9 годиною ранку.

Про це інформує Express.

Читайте також: Атака на готель у Найробі: кількість загиблих зросла до 21

Місцевих мешканців та туристів закликають триматись подалі від будівлі, на місці працюють рятувальники. З території, де стався вибух, вже евакуювали людей.

За повідомленнями місцевих, будівля у кампусі університету Ліона, розташованій на північ від центру міста, є науковою бібліотекою.

Strong explosion & #fire in campus of the #Doua in #Lyon, #Francia fire took place at #Mendelbuilding #Lyon1 where sealing work was underway, caused the gas cylinders to explode. The building has been evacuated, firefighters are on site, security perimeter has been established pic.twitter.com/zVuUcl7L4U — sudhakar (@naidusudhakar) 17 января 2019 г.

На кадрах, відзнятих очевидцями видно, що спочатку у кампусі виникла пожежа на даху, згодом – чути вибух та видно вогняну кулю, що підіймається над будівлею.

Відомо про щонайменше 3 постраждалих внаслідок інциденту.

Point situation #IncendieMendel : À ce stade, il y a 3 blessés légers.

Interdiction d'accès pour les bâtiments Déambulatoire, Mendel, Berthollet, Omega. Les autres bâtiments peuvent être ré-intégrés. Le feu est sous contrôle. — Université Lyon 1 (@UnivLyon1) 17 января 2019 г.

#AMPLIAMOS Impresionante explosión de gas en el edificio Mendes de la Universidad de #Lyon. En principio no hay heridos y los bomberos siguen trabajando para extinguir las llamas.pic.twitter.com/C9lTX91ZLx — eSPAINews (@eSPAINews) 17 января 2019 г.

Джерела у поліції та університеті стверджують, що загоряння виникло під час виконання робіт із герметизації, а вибухи стали наслідком займання декількох газових балонів, які зберігалися на терасі кампусу.

Stupeur devant les images de l'#IncendieMendel à l'Université #Lyon 1. Nos pensées vont aux blessés, en espérant que le bilan ne s'alourdisse pas. pic.twitter.com/5HlFDcLcy8 — Étudiants Républicains 06 (@EtudiantsRep06) 17 января 2019 г.

Нагадаємо, ввечері 16 січня у Грузії на півночі Тбілісі у одному з багатоквартирних житлових будинків стався, попередньо, витік газу, що у підсумку призвело до вибуху. У результаті щонайменше чотири людини загинули, зокрема чотирирічна дитина, та ще сім осіб зазнали поранень.



Вибух стався на шостому поверсі будівлі, після чого завалилися кілька поверхів.