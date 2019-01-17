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      В кампусі університету французького Ліона прогриміли потужні вибухи: фото, відео

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      Вибух у будівлі Ліонського університету
      Вибух у будівлі Ліонського університету / фото з соцмереж

      У Ліоні, на південному сході Франції, сталася низка вибухів у кампусі університету. Їх було чути перед 9 годиною ранку.

      Про це інформує Express.

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      Місцевих мешканців та туристів закликають триматись подалі від будівлі, на місці працюють рятувальники. З території, де стався вибух, вже евакуювали людей.

      За повідомленнями місцевих, будівля у кампусі університету Ліона, розташованій на північ від центру міста, є науковою бібліотекою.

      На кадрах, відзнятих очевидцями видно, що спочатку у кампусі виникла пожежа на даху, згодом – чути вибух та видно вогняну кулю, що підіймається над будівлею.

      Відомо про щонайменше 3 постраждалих внаслідок інциденту.

      Джерела у поліції та університеті стверджують, що загоряння виникло під час виконання робіт із герметизації, а вибухи стали наслідком займання декількох газових балонів, які зберігалися на терасі кампусу.

      Нагадаємо, ввечері 16 січня у Грузії на півночі Тбілісі у одному з багатоквартирних житлових будинків стався, попередньо, витік газу, що у підсумку призвело до вибуху. У результаті щонайменше чотири людини загинули, зокрема чотирирічна дитина, та ще сім осіб зазнали поранень.

      Вибух стався на шостому поверсі будівлі, після чого завалилися кілька поверхів.

      Теги: Пожежа Вибух Новини Франції
      Джерело: 24 Канал
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