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      Трагедія у Грузії: 4 людини загинули та багато поранених унаслідок вибуху в будинку в Тбілісі

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      На півночі Тбілісі у житловому будинку вибухнув газ: 4 людини загинули та ще 7 поранено
      На півночі Тбілісі у житловому будинку вибухнув газ: 4 людини загинули та ще 7 поранено / "Эхо Кавказа"

      Увечері 16 січня у Грузії на півночі Тбілсі у одному з багатоквартирних житлових будинків стався, попередньо, витік газу, що у підсумку призвело до вибуху. У результаті щонайменше чотири людини загинули, зокрема чотирирічна дитина, та ще сім осіб зазнали поранень.

      Вибух стався на шостому поверсі будівлі, після чого завалилися кілька поверхів. Також у будинку розбито вікна та розпочалася пожежа. На місці працюють рятувальники та триває евакуація мешканців, пишуть грузинські ЗМІ.

       

      Posted by Sputnik საქართველო: ახალი ამბები on Wednesday, 16 January 2019

      Крім того, на місці інциденту перебувають експерти-криміналісти. Поліція, зокрема, уже порушила кримінальну справу за статтею про порушення правил безпеки в процесі будівництва або експлуатації об'єкта, що призвело до загибелі двох або більше осіб.

      Як розповів журналістам очільник патрульної поліції столиці Грузії Теймураз Купатадзе, внаслідок інциденту постраждали щонайменше п’ять осіб, серед яких – троє дітей. Усіх було госпіталізовано.

      Грузія, вибух, газ, жертви, Тбілісі
      Внаслідок вибуху на 6-му поверсі завалилися ще кілька поверхів житлового будинку 

      Крім того, спершу ширилася інформація про трьох загиблих, проте потім стало відомо, що в одній із клінік Тбілісі померла чотирирічна дитина: її стан був дуже важким і вона перебувала у відділенні реанімації.

      Щодо решти потерпілих, то на переконання міністра охорони Грузії Давида Сергієнка, у лікарнях наразі залишаються шість дітей: стан п'яти є легким, а стан однієї вимагає уваги. Також чиновник сповістив про ще одного потерпілого, який зазнав легких пошкоджень.

      Грузія, вибух, газ, жертви, Тбілісі
      На місці події працюють рятувальники та правоохоронці 

      Двоє дітей мають легкі поверхневі ушкодження, стан третього – між середнім і легким, є травма черепа. На щастя, ушкодження – не важкі,
      – зазначив він.

      У зв’язку з трагедією 17 січня у Грузії оголошено днем жалоби, відтак на всіх адміністративних будівлях на території країни та на дипломатичних її представництвах за кордоном буде приспущено державні прапори.

      Відео з місця вибуху газу у житловому будинку в Тбілісі: дивіться відео

       

      Теги: Пожежа Вибух Діти і неповнолітні Жертви Новини Грузії
      Джерело: 24 Канал
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