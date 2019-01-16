Обвал будинку в Ростовській області: рятувальну операцію завершили

Рятувальники витягли з-під завалів останню жертву вибуху у житловому будинку в російському місті Шахти – 23-річну дівчину. Вона стала п’ятою загиблою.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Відтак, 16 січня пошукова операція завершена. У місті ж оголошено траур.

Зараз у медичних установах знаходяться двоє людей: чоловік і півторарічна дитина,

– зазначив начальник управління МНС у Ростовській області В'ячеслав Бутко.

Раніше 24 канал повідомляв, що вибух газу стався на дев'ятому поверсі багатоповерхівки, що зруйнувало чотири квартири. З будинку евакуювали 140 мешканців.

Нагадаємо, 14 січня внаслідок вибуху газу в житловому будинку в місті Шахти Ростовської області РФ на дев'ятому поверсі стався обвал будинку. Це не перша трагедія у житловому будинку в Росії протягом останнього часу. Під ранок 31 грудня у російському Магнітогорську стався вибух газу у житловій багатоповерхівці, внаслідок чого завалився під’їзд. Російські рятувальники завершили операцію аж 3 січня – з-під завалів витягли 39 тіл.