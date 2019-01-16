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      Обвал будинку в Ростовській області: рятувальну операцію завершили

      96 Читать новость на русском
      Обвал будинку в Ростовській області
      Обвал будинку в Ростовській області / Фото з відкритих джерел

      Рятувальники витягли з-під завалів останню жертву вибуху у житловому будинку в російському місті Шахти – 23-річну дівчину. Вона стала п’ятою загиблою.

      Про це повідомляють російські ЗМІ.

      Читайте також: Обвал будинку у Ростовській області: з’явилась інформація про жертву та відео

      Відтак, 16 січня пошукова операція завершена. У місті ж оголошено траур.

      Зараз у медичних установах знаходяться двоє людей: чоловік і півторарічна дитина,
      – зазначив начальник управління МНС у Ростовській області В'ячеслав Бутко.

      Раніше 24 канал повідомляв, що вибух газу стався на дев'ятому поверсі багатоповерхівки, що зруйнувало чотири квартири. З будинку евакуювали 140 мешканців. 

      Нагадаємо, 14 січня внаслідок вибуху газу в житловому будинку в місті Шахти Ростовської області РФ на дев'ятому поверсі стався обвал будинку. Це не перша трагедія у житловому будинку в Росії протягом останнього часу. Під ранок 31 грудня у російському Магнітогорську стався вибух газу у житловій багатоповерхівці, внаслідок чого завалився під’їзд. Російські рятувальники завершили операцію аж 3 січня – з-під завалів витягли 39 тіл.

      Теги: Новини України Жертви Новини Росії Вибух
      Джерело: 24 Канал
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