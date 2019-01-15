Обвал будинку в Ростовській області: кількість жертв зросла

Кількість жертв через вибух побутового газу в житловому будинку в місті Шахти Ростовської області Росії зросла до двох. Під завалами знайшли тіло жінки.

Про це повідомляє ТАСС.

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24 канал писав, що раніше з'явилась інформація про першу жертву обвалу – жительку однієї з квартир. Російські ЗМІ також поширили інформацію про смерть дитини, однак рятувальники згодом її спростували.

"Кількість загиблих збільшилася до двох осіб. Знайдена загибла жінка, ймовірно, з 72-ї квартири", – сказав представник МНС.

До слова, доля ще трьох людей залишається невідомою.

Нагадаємо, 14 січня внаслідок вибух газу в житловому будинку в місті Шахти Ростовської області РФ на дев'ятому поверсі стався обвал будинку. Рятувальники евакуювали понад 140 місцевих жителів. Це не перша трагедія у житловому будинку в Росії протягом останнього часу. Під ранок 31 грудня у російському Магнітогорську стався вибух газу у житловій багатоповерхівці, внаслідок чого завалився під’їзд. Російські рятувальники завершили операцію аж 3 січня – з-під завалів витягли 39 тіл.