09:40
15 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПОЖЕЖА НА ХІМЗАВОДІ В КАЛУШІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТОМОС
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Рух "Геї за Путіна" підбирається до тіла кумира. Т-34 – "новітні" російські танки
      Вєсті Кремля
      21:11, 14 січня
      Вєсті.UA: Чи потрібна Медведчуку пересадка мозку. Закон про секс
      Вєсті.UA
      19:40, 14 січня
      На які дурощі "Укрзалізниця" спускає мільйони: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 11 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Українські музичні кліпи. Частина 1
      Згадати все
      12:18, 12 січня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ПОЖЕЖА НА ХІМЗАВОДІ В КАЛУШІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТОМОС

      Обвал будинку в Ростовській області: кількість жертв зросла

      574
      Кількість жертв обвалу будинку в Ростовській області зросла
      Кількість жертв обвалу будинку в Ростовській області зросла / Фото з відкритих джерел

      Кількість жертв через вибух побутового газу в житловому будинку в місті Шахти Ростовської області Росії зросла до двох. Під завалами знайшли тіло жінки.

      Про це повідомляє ТАСС.

      Читайте також: Обвал будинку у Ростовській області: з’явилась інформація про жертву та відео

      24 канал писав, що раніше з'явилась інформація про першу жертву обвалу – жительку однієї з квартир. Російські ЗМІ також поширили інформацію про смерть дитини, однак рятувальники згодом її спростували. 

      "Кількість загиблих збільшилася до двох осіб. Знайдена загибла жінка, ймовірно, з 72-ї квартири", – сказав представник МНС.

      До слова, доля ще трьох людей залишається невідомою.

      Нагадаємо, 14 січня внаслідок вибух газу в житловому будинку в місті Шахти Ростовської області РФ на дев'ятому поверсі стався обвал будинку. Рятувальники евакуювали понад 140 місцевих жителів. Це не перша трагедія у житловому будинку в Росії протягом останнього часу. Під ранок 31 грудня у російському Магнітогорську стався вибух газу у житловій багатоповерхівці, внаслідок чого завалився під’їзд. Російські рятувальники завершили операцію аж 3 січня – з-під завалів витягли 39 тіл.

      Теги: Вибух Новини Росії Новини політики
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Накопительная система пенсий: что делать и почему это важно?
      сьогодні , 08:40 Накопительная система пенсий: что делать и почему это важно?
      Олександр Гаврутенко 622
      Головні новини 14 січня: пожежа у Києво-печерській лаврі і зухвале вбивство мера Гданська
      сьогодні , 08:01 Головні новини 14 січня: пожежа у Києво-печерській лаврі і зухвале вбивство мера Гданська
      4823
      Новий тренер львівських "Карпат": наскільки довго протримається черговий іноземець
      сьогодні , 07:30 Новий тренер львівських "Карпат": наскільки довго протримається черговий іноземець
      Ігор Саджениця 493
      "Наш парнишка" Дональд Трамп – российский шпион
      14 січня , 23:00 "Наш парнишка" Дональд Трамп – российский шпион
      Іван Яковина 1577
      Війна – це не тільки втрати: про фронт і кохання
      14 січня , 22:02 Війна – це не тільки втрати: про фронт і кохання
      Повернись живим 378
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      У Росії спалахнув нафтопереробний завод: фото з місця інциденту
       13 січня , 10:54
      У ЦАР повстанці поставили владі ультиматум через російських найманців
      28 жовтня 2018 , 21:17
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук