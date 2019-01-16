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      Обвал дома в Ростовской области: спасательную операцию завершили

      54 Читати новину українською
      Обвал дома в Ростовской области
      Обвал дома в Ростовской области / Фото из открытых источников

      Спасатели извлекли из-под завалов последнюю жертву взрыва в жилом доме в российском городе Шахты – 23-летнюю девушку. Она стала пятой погибшей.

      Об этом сообщают российские СМИ.

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      Поэтому, 16 января поисковая операция завершена. В городе же объявлен траур.

      Сейчас в медицинских учреждениях находятся два человека: мужчина и полуторагодовалый ребенок,
      – отметил начальник управления МЧС в Ростовской области Вячеслав Бутко.

      Ранее 24 канал сообщал, что взрыв газа произошел на девятом этаже многоэтажки, что разрушило четыре квартиры. Из дома эвакуировали 140 жителей.

      Напомним, 14 января в результате взрыва газа в жилом доме в городе Шахты Ростовской области на девятом этаже произошел обвал дома. Это не первая трагедия в жилом доме в России в последнее время. Под утро 31 января в российском Магнитогорске произошел взрыв газа в жилой многоэтажке, в результате чего завалился подъезд. Российские спасатели завершили операцию до 3 января – из-под завалов извлекли 39 тел.

       

      Теги: Новости Украины Новости России Жертвы Взрыв
      Источник: 24 Канал
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