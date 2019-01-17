В кампусе университета французского Лиона прогремели мощные взрывы: фото, видео
В Лионе, на юго-востоке Франции, произошел ряд взрывов в кампусе университета. Их было слышно перед 9:00 утра.
Об этом сообщает Express.
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Людей призывают держаться подальше от здания, на месте работают спасатели. С территории, где произошел взрыв, уже эвакуировали людей.
По сообщениям местных, здание в кампусе университета Лиона, расположенное к северу от центра города, является научной библиотекой.
На кадрах, снятых очевидцами, видно, что сначала в кампусе возник пожар на крыше, затем – слышен взрыв и видно огненный шар, поднимающийся над зданием.
Известно о по меньшей мере 3 пострадавших в результате инцидента
Источники в полиции и университете утверждают, что возгорание возникло во время выполнения работ по герметизации, а взрывы стали следствием возгорания нескольких газовых баллонов, которые хранились на террасе кампуса.
Напомним, вечером 16 января в Грузии на севере Тбилиси в одном из многоквартирных жилых домов произошла, предварительно, утечка газа, что в итоге привело к взрыву. В результате по меньшей мере четыре человека погибли, в том числе четырехлетний ребенок, и еще семь человек получили ранения.
Взрыв произошел на шестом этаже здания, после чего рухнули несколько этажей.