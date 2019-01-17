В кампусе университета французского Лиона прогремели мощные взрывы: фото, видео

В Лионе, на юго-востоке Франции, произошел ряд взрывов в кампусе университета. Их было слышно перед 9:00 утра.

Об этом сообщает Express.

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Людей призывают держаться подальше от здания, на месте работают спасатели. С территории, где произошел взрыв, уже эвакуировали людей.

По сообщениям местных, здание в кампусе университета Лиона, расположенное к северу от центра города, является научной библиотекой.

Strong explosion & #fire in campus of the #Doua in #Lyon, #Francia fire took place at #Mendelbuilding #Lyon1 where sealing work was underway, caused the gas cylinders to explode. The building has been evacuated, firefighters are on site, security perimeter has been established pic.twitter.com/zVuUcl7L4U — sudhakar (@naidusudhakar) 17 января 2019 г.

На кадрах, снятых очевидцами, видно, что сначала в кампусе возник пожар на крыше, затем – слышен взрыв и видно огненный шар, поднимающийся над зданием.

Известно о по меньшей мере 3 пострадавших в результате инцидента

Point situation #IncendieMendel : À ce stade, il y a 3 blessés légers.

Interdiction d'accès pour les bâtiments Déambulatoire, Mendel, Berthollet, Omega. Les autres bâtiments peuvent être ré-intégrés. Le feu est sous contrôle. — Université Lyon 1 (@UnivLyon1) 17 января 2019 г.

#AMPLIAMOS Impresionante explosión de gas en el edificio Mendes de la Universidad de #Lyon. En principio no hay heridos y los bomberos siguen trabajando para extinguir las llamas.pic.twitter.com/C9lTX91ZLx — eSPAINews (@eSPAINews) 17 января 2019 г.

Источники в полиции и университете утверждают, что возгорание возникло во время выполнения работ по герметизации, а взрывы стали следствием возгорания нескольких газовых баллонов, которые хранились на террасе кампуса.

Stupeur devant les images de l'#IncendieMendel à l'Université #Lyon 1. Nos pensées vont aux blessés, en espérant que le bilan ne s'alourdisse pas. pic.twitter.com/5HlFDcLcy8 — Étudiants Républicains 06 (@EtudiantsRep06) 17 января 2019 г.

Напомним, вечером 16 января в Грузии на севере Тбилиси в одном из многоквартирных жилых домов произошла, предварительно, утечка газа, что в итоге привело к взрыву. В результате по меньшей мере четыре человека погибли, в том числе четырехлетний ребенок, и еще семь человек получили ранения.



Взрыв произошел на шестом этаже здания, после чего рухнули несколько этажей.