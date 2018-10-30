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      В Болгарии задержали 20 человек за продажу паспортов украинцам

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      Паспорт Болгарии
      Паспорт Болгарии / rbc.ua

      В Болгарии задержали около 20 человек за продажу болгарских паспортов гражданам Украины, Молдовы и Македонии.

      Об этом сообщает "Радио свобода", со ссылкой на местные СМИ.

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      Отмечается, что среди задержанных – руководитель ведомства по делам болгар, проживающих за рубежом.

      Задержанным инкриминируют коррупцию, подделку документов, злоупотребление служебным положением и создание криминальной группировки.

      По данным правоохранителей, подозреваемые получали около пяти тысяч евро за один документ.

      Напомним, недавно между Украиной и Венгрией разгорелся серьезный скандал. Конфликт разгорелся после того, как стало известно, что на Закарпатье украинцам раздают венгерские паспорта. В частности, в сети появилось видео, на котором снято, как в венгерском консульстве в городе Берегово местные жители получают гражданство Венгрии и присягают ей на верность.

      Теги: Новости Украины Новости политики Коррупция Болгария
      Источник: 24 Канал
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