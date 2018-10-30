У Болгарії затримали 20 осіб за продаж паспортів українцям

У Болгарії затримали близько 20 людей через продаж болгарських паспортів громадянам України, Молдови та Македонії.

Про це повідомля "Радіо свобода", з посиланням на місцеві ЗМІ.

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Зазначається, що серед затриманих – керівник відомства в справах болгар, які мешкають за кордоном.

Затриманим інкримінують корупцію, підробку документів, зловживання службовим становищем та створення кримінального угруповання.

За даними правоохоронців, підозрювані отримували близько п’яти тисяч євро за один документ.

Нагадаємо, нещодавно між Україною та Угорщиною спалахнув серйозний скандал. Конфлікт розгорівся після того, як стало відомо, що на Закарпатті українцям роздають угорські паспорти.Зокрема, у мережі з'явилось відео, на якому знято, як в угорському консульстві у місті Берегово місцеві жителі отримують громадянство Угорщини та присягають на їй на вірність.