В Болгарии задержали судно из Крыма под флагом Украины: детали

В Болгарии задержали судно "Шельф-Юг", которое направлялось из оккупированного Крыма под украинским флагом и с поддельными документами.

Об этом сообщает "Черноморская безопасность".

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Судно принадлежит гражданке России, однако, чтобы избежать европейских и украинских санкций, продолжало использовать флаг Украины. Известно, что судно не находится под надзором реестра судоходства Украины с 2011 года, но выходило в рейсы в оккупированный Крым по поддельным документам.

"Мы видим пример попытки, с одной стороны, дискредитировать реестр судоходства Украины, а с другой – вбить клин между нами и западными партнерами, представляя мнимый заход "украинских судов" в закрытые порты Крыма по поддельным документам", – пояснили в группе "ИС Крым".