У Болгарії затримали судно з Криму під прапором України: деталі

У Болгарії затримали судно "Шельф-Південь", яке прямувало з окупованого Криму під українським прапором та з підробленими документами.

Про це повідомляє "Чорноморська безпека".

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Судно належить громадянці Росії, однак, аби уникнути європейських та українських санкцій, продовжувало використовувати прапор України. Відомо, що судно не є під наглядом Реєстру судноплавства України від 2011 року, але виходило в рейси до окупованого Криму за підробленими документами.

"Ми бачимо приклад спроби, з одного боку, дискредитувати Реєстр судноплавства України, а з іншого – вбити клин між нами та західними партнерами, представляючи уявне заходження "українських суден" до закритих портів Криму за підробленими документами", – пояснили у групі "ІС Крим".