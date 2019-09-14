В больнице умер военный, получивший тяжелое ранение на Донбассе
Старший сержант Вооруженных сил Украины Максим Кондратюк 10 сентября получил многочисленные огнестрельные ранения на Донбассе. После нескольких дней, проведенных в госпитале, он умер 14 сентября.
Ранения в зоне проведения Операции объединенных сил он получил, выполняя боевое задание, сообщает командование Сил специальных операций.
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Родители потеряли сына, жена мужа, дочь папу, Украина – защитника и патриота,
– отметили в ССО.
Командование Сил специальных операций Вооруженных сил Украины выразило соболезнования семье и близким погибшего воина.
"Светлая память Герою. Вечная память всем, кто отдал жизнь в борьбе за Украину", – резюмировали в ССО.
Карта оккупированных территорий Донбасса / инфографика 24 канала