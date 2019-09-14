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      В больнице умер военный, получивший тяжелое ранение на Донбассе

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      В больнице погиб военный, который получил ранения на Донбассе
      В больнице погиб военный, который получил ранения на Донбассе / ednist.info

      Старший сержант Вооруженных сил Украины Максим Кондратюк 10 сентября получил многочисленные огнестрельные ранения на Донбассе. После нескольких дней, проведенных в госпитале, он умер 14 сентября.

      Ранения в зоне проведения Операции объединенных сил он получил, выполняя боевое задание, сообщает командование Сил специальных операций.

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      Родители потеряли сына, жена мужа, дочь папу, Украина – защитника и патриота,
      – отметили в ССО.

      Командование Сил специальных операций Вооруженных сил Украины выразило соболезнования семье и близким погибшего воина.

      "Светлая память Герою. Вечная память всем, кто отдал жизнь в борьбе за Украину", – резюмировали в ССО.

      окуповані території Донбасу
      Карта оккупированных территорий Донбасса / инфографика 24 канала

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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Вооруженные силы Украины Жертвы
      Источник: 24 канал
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