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      У лікарні помер військовий, який отримав важке поранення на Донбасі

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      У лікарні помер військовий, який отримав поранення на Донбасі
      У лікарні помер військовий, який отримав поранення на Донбасі / ednist.info

      Старший сержант Збройних сил України Максим Кондратюк 10 вересня отримав численні вогнепальні порання на Донбасі. Після кількох днів, проведених у госпіталі, він помер 14 вересня.

      Поранення у зоні проведення Операції об'єднаних сил він отримав, виконуючи бойове завдання, повідомляє командування Сил спеціальних операцій.

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      – наголосили в ССО.

      Командування Сил спеціальних операцій Збройних сил України висловило співчуття родині та близьким загиблого воїна.

      "Світла пам'ять Герою. Вічна пам'ять усім, хто віддав життя у боротьбі за Україну", – резюмували в ССО.

      окуповані території Донбасу
      Карта окупованих територій Донбасу / інфографіка 24 каналу

      blog_ava
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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Збройні сили України Жертви
      Джерело: 24 канал
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