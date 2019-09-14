У лікарні помер військовий, який отримав важке поранення на Донбасі
Старший сержант Збройних сил України Максим Кондратюк 10 вересня отримав численні вогнепальні порання на Донбасі. Після кількох днів, проведених у госпіталі, він помер 14 вересня.
Поранення у зоні проведення Операції об'єднаних сил він отримав, виконуючи бойове завдання, повідомляє командування Сил спеціальних операцій.
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Батьки втратили сина, дружина чоловіка, донька тата, Україна – захисника та патріота,
– наголосили в ССО.
Командування Сил спеціальних операцій Збройних сил України висловило співчуття родині та близьким загиблого воїна.
"Світла пам'ять Герою. Вічна пам'ять усім, хто віддав життя у боротьбі за Україну", – резюмували в ССО.