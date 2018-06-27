В больнице США произошел взрыв: есть погибшие
В американском городе Гейтсвілл штат Техас произошел взрыв в недостроенном доме возле медицинского комплекса.
Об этом сообщает CBS News.
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В результате взрыва у больницы пострадали 12 человек, один человек погиб.
Персонал и пациенты были эвакуированы после взрыва.
Телеканал ABC сообщает, что все пострадавшие – строители. По предварительным данным, взорвался генератор электроэнергии. Сообщалось о массовых отключениях электричества в городе.
Источник: 24 Канал
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