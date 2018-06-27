В больнице США произошел взрыв: есть погибшие

В американском городе Гейтсвілл штат Техас произошел взрыв в недостроенном доме возле медицинского комплекса.

Об этом сообщает CBS News.

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В результате взрыва у больницы пострадали 12 человек, один человек погиб.

Персонал и пациенты были эвакуированы после взрыва.

Телеканал ABC сообщает, что все пострадавшие – строители. По предварительным данным, взорвался генератор электроэнергии. Сообщалось о массовых отключениях электричества в городе.