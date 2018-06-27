У лікарні США трапився вибух: є загиблі
В американському місті Гейтсвілл штат Техас стався вибух у недобудованому будинку біля медичного комплексу.
Про це повідомляє CBS News.
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В результаті вибуху біля лікарні постраждали 12 осіб, одна людина загинула.
Персонал і пацієнти були евакуйовані після вибуху.
Телеканал ABC повідомляє, що всі постраждалі – будівельники. За попередніми даними, вибухнув генератор електроенергії. Повідомлялося про масові відключення електрики в місті.
Джерело: 24 Канал
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