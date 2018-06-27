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Телеканал новин 24 Новини Новини світу

У лікарні США трапився вибух: є загиблі

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Вибух у лікарні Техасу
Вибух у лікарні Техасу / Скріншот

В американському місті Гейтсвілл штат Техас стався вибух у недобудованому будинку біля медичного комплексу.

Про це повідомляє CBS News.

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В результаті вибуху біля лікарні постраждали 12 осіб, одна людина загинула.

Персонал і пацієнти були евакуйовані після вибуху.

Телеканал ABC повідомляє, що всі постраждалі – будівельники. За попередніми даними, вибухнув генератор електроенергії. Повідомлялося про масові відключення електрики в місті.

Теги: Новини США Вибух
Джерело: 24 Канал
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