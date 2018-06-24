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Взрыв на спиртзаводе на Тернопольщине: детали аварии и комментарии местных

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Почти четыре сотни людей пришлось эвакуировать на Тернопольщине из-за пожара на спиртзаводе. Склады расположены в нескольких метрах от домов, и лишь чудом обошлось без жертв.

Завод, которому принадлежат склады, несколько лет назад переоборудовали из производства обычного спирта на биоэтанол. Он стал третьим предприятием в Украине по производству этого топлива.

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Пострадал не только город, из-за пожара от высокой температуры в доме Натальи оплавились окна.

У нас ребенок 11 класс закончил, мы все были на выпускном. Нам позвонили, что взорвался спиртзавод. Но нас сюда не пускали, ибо все было перекрыто,
– сказала местная жительница Наталья Ганусевич.

Лишь издалека местные жители видели, как пожарные поливают их дома из гидранта.

Пожар на базе государственного предприятия "Зарубинецкой спиртзавод" вспыхнул в субботу, 23 июня, около 18 часов вечера. Очевидцы рассказывают, что пожару предшествовал сильный взрыв.

Подтвержден пожар на территории складов, ориентировочной площадью 1200 метров квадратных. На момент прибытия подразделения огнем были охвачены 8 резервуаров биоэтанола,
– сказал начальник главного управления ГСЧС в Тернопольской области Виктор Маслей.

Чтобы предупредить несчастные случаи и потушить пожар, спасатели эвакуировали 400 местных жителей. К тушению привлекли 15 авто и даже специальный поезд. А 24 июня в домах отобрали пробы воды, воздуха и почвы.

С целью профилактики, чтобы не допустить заражения воды и отравления населения, мы мониторим эту ситуацию,
– отметил начальник ГУ Госпотребслужбы в Тернопольской области Богдан Табака.

Местные рассказывают, что на базе работал только сторож. Однако склады работают, владеет ими государственное предприятие "Зарубинецкой спиртзавод". Сам завод расположен в соседнем селе Зарубинцы. Базу более 40 лет назад построили в Збараже, а склады поставили вблизи жилых домов и железнодорожной колеи, чтобы легче было перевозить спирт по железной дороге.

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Однако местные добавляют, что три года назад армянские предприниматели инвестировали в завод немалые средства и перепрофилировали производство из изготовления обычного спирта в биоэтанол. "Зарубинецкий спиртзавод" стал третьим предприятием в Украине по изготовлению этого биотоплива.

О вероятных причинах возгорания руководство завода отказывается говорить. Уже известно, что вспыхнуло из-за разгерметизации одной из цистерн. Сейчас полиция открыла уголовное производство за нарушение требований пожарной безопасности. Часть средств за поврежденное имущество людей обещало возместить предприятие.

Теги: Новости Украины Взрыв Тернополь Пожар
Источник: 24 канал
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