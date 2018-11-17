В больнице умер пограничник, которого на авто сбили контрабандисты
Пограничник, которого накануне сбил злоумышленник на пункте пропуска на Закарпатье, умер. Вадима Березенского буквально протаранило авто с контрабандистами.
Об этом сообщил глава Госпогранслужбы Петр Цигикал.
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Напомним, об инциденте на пункте пропуска стало известно 16 ноября. Пограничники как раз проверяли груз. Тогда обнаружили незаконные сигареты, после чего водитель начал убегать на авто и наехал на людей. Вадим Березинский получил серьезные травмы, в больницу его доставили в коме. Там его прооперировали – мужчине удалили селезенку.
Прожил Березенский буквально сутки.
Злоумышленника, который наехал на пограничника, уже задержала полиция.
Источник: 24 Канал
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