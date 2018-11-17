В Украину не пустили россиянина с георгиевской лентой

Гражданину Российской Федерации украинские пограничники отказали в пересечении государственной границы и запретили въезд в Украину сроком на 3 года за георгиевскую ленту.

Об этом сообщает пресс служба Государственной пограничной службы Украины.

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Отмечается, что пограничники аэропорта "Жуляны" 16 ноября обнаружили чемодан, на котором находилась запрещенная символика, а именно – георгиевская лента.

"Впоследствии был установлен и владелец чемодана. Им оказался гражданин Российской Федерации, который прибыл в Украину с частным визитом, имел обратный билет и достаточное денежное обеспечение", - говорится в сообщении.

Чемодан россиянина с георгиевской лентой

Поэтому гражданину РФ отказали в пересечении государственной границы и запретили въезд в Украину сроком на 3 года.

Напомним, в мае 2017 года депутаты Верховной Рады приняли закон, который предусматривает штраф за изготовление и пропагандистское использование "георгиевских ленточек".