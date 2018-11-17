В Україну не впустили росіянина з георгіївською стрічкою

Громадянину Російської Федерації українські прикордонники відмовили у перетині державного кордону та заборонили в'їзд в Україну терміном на 3 роки через георгіївську стрічку.

Про це повідомляє прес служба Державної прикордонної служби України.

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Зазнчається, що прикордонники аеропорту "Жуляни" 16 листопада виявили валізу, на якій містилася заборонена символіка, а саме – георгіївська стрічка.

"Згодом було встановлено і власника валізи. Ним виявився громадянин Російської Федерації, який прибув в Україну з приватним візитом, мав зворотній квиток та достатнє грошове забезпечення", – йдеться у повідомленні.



Валіза росіянина з георгіївською стрічкою

Тому громадянину РФ відмовили в перетині державного кордону та заборонено в'їзд в Україну терміном на 3 роки.

Нагадаємо, у травні 2017 року депутати Верховної Ради схвалили закон, який передбачає штраф за виготовлення та пропагандистське використання "георгіївських стрічок".