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      В Україну не впустили росіянина з георгіївською стрічкою

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      В Україну не пустили росіянина
      В Україну не пустили росіянина / dpsu.gov.ua

      Громадянину Російської Федерації українські прикордонники відмовили у перетині державного кордону та заборонили в'їзд в Україну терміном на 3 роки через георгіївську стрічку.

      Про це повідомляє прес служба Державної прикордонної служби України.

      Читайте також: У Білорусі збирають підписи за заборону "георгіївських" стрічок

      Зазнчається, що прикордонники аеропорту "Жуляни" 16 листопада виявили валізу, на якій містилася заборонена символіка, а саме – георгіївська стрічка.

      "Згодом було встановлено і власника валізи. Ним виявився громадянин Російської Федерації, який прибув в Україну з приватним візитом, мав зворотній квиток та достатнє грошове забезпечення", – йдеться у повідомленні. 

      Валіза з георгіївською стрічкою
      Валіза росіянина з георгіївською стрічкою

      Тому громадянину РФ відмовили в перетині державного кордону та заборонено в'їзд в Україну терміном на 3 роки.

      Нагадаємо, у травні 2017 року депутати Верховної Ради схвалили закон, який передбачає штраф за виготовлення та пропагандистське використання "георгіївських стрічок".

      Теги: Новини України Новини політики Держприкордонслужба Новини Росії
      Джерело: 24 Канал
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