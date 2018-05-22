В Борисполе погибло шесть человек от отравления суррогатным алкоголем

В результате отравления суррогатным алкоголем в Борисполе на Киевщине, погибло шесть человек, еще один – пострадал.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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"22 мая в 06:45 в ГСЧС поступило сообщение, что в г.Борисполь предварительно в результате отравления суррогатным алкоголем погибли шесть человек и один пострадал, 21 мая были госпитализированы в бессознательном состоянии в Бориспольской районной больнице", – говорится в сообщении.

Отмечается, что данные лица (всего семеро) употребляли алкоголь вместе в частном доме.