У Борисполі загинули шестеро людей від отруєння сурогатним алкоголем

Внаслідок отруєння сурогатним алкоголем у Борисполі, що на Київщині, загинули шестеро осіб, ще одна – постраждала.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Читайте також: Лікар назвав найпоширеніші помилки під час застілля

"22 травня о 06:45 до ДСНС надійшло повідомлення, що в м.Бориспіль попередньо внаслідок отруєння сурогатним алкоголем загинули шестеро осіб та одна особа постраждала, які 21 травня були госпіталізовані непритомними до Бориспільської районної лікарні", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що дані особи (загалом семеро) вживали алкоголь разом у приватному будинку.