В Борисполе прямо на переходе сбили мужчину: момент ДТП видео

В центре Борисполя напротив городского совета автомобиль сбил пешехода на "зебре". На видео видно, как мужчину ударило бампером, из-за чего он перевернулся в воздухе.

К счастью, мужчина выжил и сам поднялся на ноги. Сразу после ДТП водитель и потерпевший начали выяснять причины аварии, сообщают Вести.

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Дорожное происшествие произошло 6 сентября на улице Киевский Шлях.

На месте происшествия сразу собрались люди, которые стали свидетелями ДТП. Они советовали потерпевшему не договариваться с водителем и срочно сообщить в полицию и скорую помощь.

Таким образом горожане хотят привлечь внимание к урегулированию движения на главной трассе города.

В Борисполе водитель сбил мужчину на пешеходном переходе: видео