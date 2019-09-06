В Борисполе прямо на переходе сбили мужчину: момент ДТП видео
В центре Борисполя напротив городского совета автомобиль сбил пешехода на "зебре". На видео видно, как мужчину ударило бампером, из-за чего он перевернулся в воздухе.
К счастью, мужчина выжил и сам поднялся на ноги. Сразу после ДТП водитель и потерпевший начали выяснять причины аварии, сообщают Вести.
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Дорожное происшествие произошло 6 сентября на улице Киевский Шлях.
На месте происшествия сразу собрались люди, которые стали свидетелями ДТП. Они советовали потерпевшему не договариваться с водителем и срочно сообщить в полицию и скорую помощь.
Таким образом горожане хотят привлечь внимание к урегулированию движения на главной трассе города.
В Борисполе водитель сбил мужчину на пешеходном переходе: видео