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      В Борисполе прямо на переходе сбили мужчину: момент ДТП видео

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      В Борисполе на пешеходном переходе мужчину сбила машина
      В Борисполе на пешеходном переходе мужчину сбила машина / ulvovi.info

      В центре Борисполя напротив городского совета автомобиль сбил пешехода на "зебре". На видео видно, как мужчину ударило бампером, из-за чего он перевернулся в воздухе.

      К счастью, мужчина выжил и сам поднялся на ноги. Сразу после ДТП водитель и потерпевший начали выяснять причины аварии, сообщают Вести.

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      Дорожное происшествие произошло 6 сентября на улице Киевский Шлях.

      На месте происшествия сразу собрались люди, которые стали свидетелями ДТП. Они советовали потерпевшему не договариваться с водителем и срочно сообщить в полицию и скорую помощь.

      Таким образом горожане хотят привлечь внимание к урегулированию движения на главной трассе города.

      В Борисполе водитель сбил мужчину на пешеходном переходе: видео

       

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      Теги: Новости Украины Криминал Криминальные новости Аварии и ДТП
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