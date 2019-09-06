У Борисполі прямо на переході збили чоловіка: момент ДТП на відео

У центрі Борисполя напроти міської ради автомобіль збив пішохода на "зебрі". На відео видно, як чоловіка вдарило бампером, через що він перевернувся у повітрі.

На щастя, чоловік вижив та сам піднявся на ноги. Одразу після ДТП водій та потерпілий почали з'ясовувати причини аварії, повідомляють Вісті.

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Дорожня пригода трапилася 6 вересня на вулиці Київський Шлях.

На місці події одразу зібралися люди, які стали свідками ДТП. Вони радили потерпілому не домовлятися з водієм та терміново повідомити поліцію і швидку допомогу.

Таким чином містяни прагнуть привернути увагу до врегулювання руху на головній трасі міста.

У Борисполі водій збив чоловіка на пішохідному переході: відео