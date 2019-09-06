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      У Борисполі прямо на переході збили чоловіка: момент ДТП на відео

      254 Читать новость на русском
      У Борисполі на пішохідному переході чоловіка збила машина
      У Борисполі на пішохідному переході чоловіка збила машина / ulvovi.info

      У центрі Борисполя напроти міської ради автомобіль збив пішохода на "зебрі". На відео видно, як чоловіка вдарило бампером, через що він перевернувся у повітрі.

      На щастя, чоловік вижив та сам піднявся на ноги. Одразу після ДТП водій та потерпілий почали з'ясовувати причини аварії, повідомляють Вісті

      Читайте також: Смертельна ДТП з дітьми на Львівщині: відомі подробиці аварії

      Дорожня пригода трапилася 6 вересня на вулиці Київський Шлях.

      На місці події одразу зібралися люди, які стали свідками ДТП. Вони радили потерпілому не домовлятися з водієм та терміново повідомити поліцію і швидку допомогу.

      Таким чином містяни прагнуть привернути увагу до врегулювання руху на головній трасі міста. 

      У Борисполі водій збив чоловіка на пішохідному переході: відео

       

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      Теги: Новини України Аварії та ДТП Кримінальні новини Кримінал
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