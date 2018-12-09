В "Борисполе" произошла авария самолета

В воскресенье, 9 декабря, в международном аэропорту "Борисполь" произошла авария самолета в результате жесткой посадки. Команда другого неповрежденного самолета предупредила о жесткой посадке другой лайнер, мотивируя смену места посадки.

Об этом сообщает "Главком" со ссылкой на пассажиров, которые летели рейсом авиакомпании "Международные авиалинии Украины".

"Рейс не может совершить посадку в "Борисполе" и отправляется в "Киев" (Жуляны). В" Борисполе" авария из – за жесткой посадки", - процитировали пассажиры слова командиров самолета.

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Из-за аварии взлетно-посадочную полосу "Борисполя" закрыли для полетов. Из-за перегрузки других взлетно-посадочных полос аэропорта часть рейсов отправляют в Харьков и Одессу.



Повреждения, которые получил самолет в " Борисполе"

При этом на сайте аэропорта "Борисполь" не указано никакой информации о происшествии. В то же время сайты, которые отслеживают движение самолетов, показывают изменение маршрута одного из авиасудов.

Пока что "Борисполь" сообщил об отмене некоторых рейсов.

По состоянию на 19:40 пассажиров из самолета МАУ, который экстренно сел в Жулянах, не выпускали из салона лайнера. Самолет направлялся в "Борисполь" из Брюсселя.

Также стало известно, что самолеты на подлете к Киеву массово развернулись.

Пассажиры сообщили, что самолет, который сел в "Жулянах", кружил перед этим над "Борисполем" час.

По информации на сайте аэропорта, в "Борисполе" в 20:03 сел самолет Bravo Airways. При этом, согласно данным аэропорта, самолет из Брюсселя также сел в "Борисполе", хотя точно известно, что на самом деле он сел в "Жулянах".

По состоянию на 20:23 пассажиров самолета, севшего в "Жулянах" не выпускали из него. Люди требуют от экипажа выпустить их. Пассажиры расценивают это, как удержание в заложниках и пытаются вырваться из самолета.



Фото из салона самолета, из которого не выпускают пассажиров//Главком



В 20:32 стало известно, что некоторые самолеты садятся в "Борисполе". Но для того, чтобы снять нагрузку, большинство самолетов отправляют в другие аэропорты.