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      В Боснии и Герцеговине – массовые протесты против произвола правоохранителей: фото, видео

      43 Читати новину українською
      Протесты в Боснии
      Протесты в Боснии / 24 канал

      Во вторник, 25 декабря, в городе Баня-Лука, что в Боснии и Герцеговине, собралось несколько сотен человек в знак нерасположения к политике правительства. Акция переросла в массовые протесты и столкновения с полицией.

      Толчком к протестам стало задержание мужчины, который не может добиться правды в деле убийства своего сына.

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      Речь идет о Даворе Драгичевиче, который ранее обвинил руководство полиции в прикрытии убийства своего сына Давида.

      Боснія, Баня-Лука
      Надпись: "поднимайтесь, станьте и стойте за свои права"

      Мужчина организовал движение "Справедливость за Давида" и требовал хотя бы информации о смерти его 21-летнего сына.

      Смотрите видео с места событий:

      Реакция соцсетей на события в Боснии:

      На задержание уже отреагировала Европа.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Сви на Трг у 18! Драшков тим!

      Допис, поширений Драшко Станивуковић (@draskostanivukovic)

      Делегация Европейского Союза в Боснии и Герцеговине заявила, что они глубоко обеспокоены арестом и требуют объяснения от полиции боснийских сербов.

      К слову, Босния и Герцеговина наполовину мусульманская, и еще на четверть католическая и на четверть православная. Кроме того, страна пережила несколько тяжелых Балканских войн. То есть, любые радикальные меры в стране, особенно на религиозные праздники, могут привести к непредсказуемым последствиям.

      Напомним также, что в наиболее нестабильном регионе Европы – на Балканском полуострове – в ноябре 2017 года разгорелся новый очаг сепаратизма: лидер Республики Сербской (государственное образование на территории Боснии и Герцеговины) Милорад Додик заявил о намерении своей страны выйти из трехстороннего Договора о прекращении Хорватско-боснийского конфликта. Конфликт не получил развития, однако в октябре 2018 года на выборах в Республике Сербской победили пророссийские силы, лидер которых, Милорад Додик, даже заявлял о готовности признать Крым российским.

      Теги: Протесты Босния и Герцеговина
      Источник: 24 канал
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