У Боснії і Герцеговині – масові протести проти свавілля правоохоронців: фото, відео

У вівторок, 25 грудня, у місті Баня-Лука, що в Боснії і Герцеговині, зібралося кілька сотень людей на знак неприхильності до політики уряду. Акція переросла у масові протести та сутички з поліцією.

Поштовхом до протестів стало затримання чоловіка, який не може добитись правди у справі вбивства свого сина.

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Мова йде про Давора Драгічевича, який раніше звинуватив керівництво поліції у прикритті вбивства свого сина Давіда.



Напис: "Піднімайтеся, станьте та стійте за свої права"

Чоловік організував рух "Справедливість за Давида" і вимагав хоча б інформації про смерть його 21-річного сина.

Дивіться відео з місця подій:

Реакція соцмереж на події у Боснії:

На затримання вже відреагувала Європа.

Делегація Європейського Союзу в Боснії і Герцеговині заявила, що вони глибоко стурбовані арештом і вимагають пояснення від поліції боснійських сербів.

До слова, Боснія та Герцеговина наполовину мусульманська, і ще на чверть католицька та на чверть православна. Окрім того, країна пережила кілька важких Балканських воєн. Тобто, будь-які радикальні заходи у країні, особливо на релігійні свята, можуть призвести до непередбачуваних наслідків.

Нагадаємо також, що у чи не найбільш нестабільному регіоні Європи – на Балканському півострові – у листопаді 2017 року розгорілося нове вогнище сепаратизму: лідер Республіки Сербської (державне утворення на території Боснії та Герцеговини) Мілорад Додік заявив про намір своєї країни вийти із тристороннього Договору про припинення Хорватсько-боснійського конфлікту. Конфлікт не отримав розвитку, утім у жовтні 2018 року на виборах у Республіці Сербській перемогли проросійські сили, лідер яких, Мілорад Додік, навіть заявляв про готовність визнати Крим російським.