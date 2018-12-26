09:35
26 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЦУНАМІ В ІНДОНЕЗІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Прихований талант Кадирова. Благодійність по-російськи
      Вєсті Кремля
      21:14, 24 грудня
      Вєсті.UA: Убога філософія Ляшка. Хитрий план Луценка
      Вєсті.UA
      18:45, 24 грудня
      Корупційні махінації на очах усієї країни: як Труханов ледь не загнав у борги одеситів
      ЦРУ
      09:01, 21 грудня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня
      Згадати Все: Вторинна зайнятість
      Згадати все
      22:50, 21 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ЦУНАМІ В ІНДОНЕЗІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА

      У Боснії і Герцеговині – масові протести проти свавілля правоохоронців: фото, відео

      391 Читать новость на русском
      Протести у Боснії
      Протести у Боснії / 24 канал

      У вівторок, 25 грудня, у місті Баня-Лука, що в Боснії і Герцеговині, зібралося кілька сотень людей на знак неприхильності до політики уряду. Акція переросла у масові протести та сутички з поліцією.

      Поштовхом до протестів стало затримання чоловіка, який не може добитись правди у справі вбивства свого сина.

      Читайте також: Жертви холоду на Балканах: троє людей у Сербії замерзли на смерть

      Мова йде про Давора Драгічевича, який раніше звинуватив керівництво поліції у прикритті вбивства свого сина Давіда.

      Боснія, Баня-Лука
      Напис: "Піднімайтеся, станьте та стійте за свої права"

      Чоловік організував рух "Справедливість за Давида" і вимагав хоча б інформації про смерть його 21-річного сина.

      Дивіться відео з місця подій:

      Реакція соцмереж на події у Боснії:

      На затримання вже відреагувала Європа.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Сви на Трг у 18! Драшков тим!

      Допис, поширений Драшко Станивуковић (@draskostanivukovic)

      Делегація Європейського Союзу в Боснії і Герцеговині заявила, що вони глибоко стурбовані арештом і вимагають пояснення від поліції боснійських сербів.

      До слова, Боснія та Герцеговина наполовину мусульманська, і ще на чверть католицька та на чверть православна. Окрім того, країна пережила кілька важких Балканських воєн. Тобто, будь-які радикальні заходи у країні, особливо на релігійні свята, можуть призвести до непередбачуваних наслідків.

      Нагадаємо також, що у чи не найбільш нестабільному регіоні Європи – на Балканському півострові – у листопаді 2017 року розгорілося нове вогнище сепаратизму: лідер Республіки Сербської (державне утворення на території Боснії та Герцеговини) Мілорад Додік заявив про намір своєї країни вийти із тристороннього Договору про припинення Хорватсько-боснійського конфлікту. Конфлікт не отримав розвитку, утім у жовтні 2018 року на виборах у Республіці Сербській перемогли проросійські сили, лідер яких, Мілорад Додік, навіть заявляв про готовність визнати Крим російським.

      Теги: Боснія і Герцеговина Протести
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Повод бояться: какие изменения будут на таможенном контроле
      сьогодні , 08:40 Повод бояться: какие изменения будут на таможенном контроле
      Юрій Бутусов 6351
      Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      20 грудня , 14:57 Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      Поліція скандально розгромила мітинг проти забудови і затримала активістів у Одесі: ганебні фото
      25 грудня , 22:22 Поліція скандально розгромила мітинг проти забудови і затримала активістів у Одесі: ганебні фото
      Катерина Петренко 1706
      Історія військової медсестри: "Розумієш цінність життя, сім’ї та дружби"
      25 грудня , 19:03 Історія військової медсестри: "Розумієш цінність життя, сім’ї та дружби"
      Повернись живим 1058
      Найкурйозніші модні провали 2018 року, від яких неможливо втримати сміх
      25 грудня , 18:00 Найкурйозніші модні провали 2018 року, від яких неможливо втримати сміх
      Юлія Михайлова 4827
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      На США звалився потужний шторм: фото та відео
       29 травня , 02:20
      Нова традиція: у Росії знову зліпили з гною символ майбутнього року
       25 грудня , 00:43
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук