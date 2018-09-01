В Боснии полиция перехватила поезд, в котором находились 50 мигрантов

В поезде, который перехватили сотрудники полиции Боснии, находились 50 мигрантов из Афганистана, Ирана и Пакистана. Они пытались попасть в страну с территории Сербии.

Об этом сообщило издание Reuters.

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Отмечается, что мигранты использовали для путешествия грузовой поезд, перевозивший уголь. Поезд остановился у пограничного города Зворник в Боснии.

Мигранты пересекают реку Дрина (границу между Сербией и Боснией), они платят от 250 до 300 евро контрабандистам, чтобы перевезти их через Дрину,

– рассказал один из полицейских.

Когда мигранты увидели, что их разоблачила полиция, то начали прыгать с поезда и бежать. Части из них удалось вернуться обратно в Сербию.

Напомним, что министр по вопросам безопасности Боснии Драган Мектич предложил внести изменения на законодательном уровне для обеспечения присутствия армии на границе для сдерживания мигрантов, направляющихся в ЕС.