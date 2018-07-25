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В Боснии предложили привлечь армию, чтобы сдержать поток мигрантов на границе

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Мектич намерен применить армию для сдерживания мигрантов
Мектич намерен применить армию для сдерживания мигрантов / Фото из открытых источников

Министр по вопросам безопасности Боснии Драган Мектич предложил внести изменения на законодательном уровне для обеспечения присутствия армии на границе для сдерживания мигрантов, направляющихся в ЕС.

Об этом сообщает Reuters.

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Отмечается, что правительство Боснии сейчас пытается принять меры для размещения 5 тысяч человек, что намерены пересечь соседнюю Хорватию, чтобы попасть в более богатые страны на севере Европейского союза.

Я планирую инициировать изменения в закон, которые предусматривают развертывание армии для защиты наших границ,
– заявил Мектич.

Сообщается, что на сегодня в Боснии существует только два центра для беженцев. Открытие новых центров не ожидается до момента пока не будет заключено соглашение между полуавтономными региональными правительствами, многие из которых отказываются от размещения мигрантов на своей территории.

Большинство мигрантов размещаются в импровизированных убежищах, палаточных городках и полуразрушенных, аварийных зданиях в северо-западных городах вблизи хорватской границы.

Добавим, что начиная с 2018 года более чем 9 тысяч мигрантов из стран Азии и Северной Африки прибыли в Боснию из Сербии и Черногории, включая 3 тысяч за последний месяц.

Теги: Новости политики беженцы Босния и Герцеговина
Источник: 24 Канал
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