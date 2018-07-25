У Боснії запропонували залучити армію, щоб стримати потік мігрантів на кордоні

Міністр з питань безпеки Боснії Драган Мектич запропонував внести зміни на законодавчому рівні для забезпечення присутності армії на кордоні для стримування мігрантів, що прямують до ЄС.

Про це повідомляє Reuters.

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Зазначається, що уряд Боснії наразі намагається вжити заходів для розміщення 5000 людей, що мають намір перетнути сусідню Хорватію, щоб потрапити до більш заможних країн на півночі Європейського союзу.

Я планую ініціювати зміни до закону, які передбачають розгортання армії для захисту наших кордонів,

– заявив Мектич.

Повідомляється, що на сьогодні у Боснії існує лише два центри для біженців. Відкриття нових центрів не очікується до моменту поки не буде укладено угоду між напівавтономними регіональними урядами, багато з яких відмовляються від розміщення мігрантів на своїй території.

Більшість мігрантів розміщуються в імпровізованих притулках, наметових містечках та напівзруйнованих, аварійних будівлях в північно-західних містах поблизу хорватського кордону.

Додамо, що починаючи з 2018 року більше ніж 9 тисяч мігрантів з країн Азії та Північної Африки прибули до Боснії із Сербії та Чорногорії, включаючи 3 тисячі за останній місяць.