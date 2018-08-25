В Бразилии известную статую подсветили цветами украинского флага: фото

Статую Христа-Искупителя, что в Рио-де-Жанейро в Бразилии, в пятый раз подряд подсветили цветами украинского флага по случаю Дня Независимости Украины.

Об этом сообщается на странице посольства Украины в Бразилии в соцсети Facebook.

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По случаю 100-летия возрождения украинской государственности, 27-й годовщины независимости Украины и национального праздника Бразилии – Дня украинской общины, по просьбе посольства Украины в Бразилии пятый год подряд всемирно известная туристическая достопримечательность Рио-де-Жанейро – статуя Христа-Искупителя освещена в украинские цвета,

– говорится в сообщении.

Напомним, 24 августа на Арабатской стрелке вблизи админграницы с аннексированным Крымом активисты и правозащитники провели патриотическую акцию с требованием вернуть полуостров под контроль Украины.