У Бразилії відому статую підсвітили кольорами українського прапора: фото

Статую Христа-Спасителя, що в Ріо-де-Жанейро у Бразилії уп'яте поспіль підсвітили кольорами українського прапора з нагоди Дня Незалежності України.

Про це повідомляється на сторінці посольства України в Бразилії у соцмережі Facebook.

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З нагоди 100-річчя відродження української державності, 27-ї річниці незалежності України та національного свята Бразилії – Дня української громади, на прохання посольства України в Бразилії п’ятий рік поспіль всесвітньо відома туристична принада Ріо-де-Жанейро – статуя Христа-Спасителя освітлена в українські кольори,

– йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, 24 серпня на Арабатській стрілці поблизу адмінкордону з анексованим Кримом активісти і правозахисники провели патріотичну акцію з вимогою повернути півострів під контроль України.