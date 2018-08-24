Іноземні посли зворушливо привітали Україну з Днем Незалежності: відео

Представники понад 20 іноземних представництв привітали Україну з 27-річницею Дня Незалежності. Дипломати побажали українському народу успіхів й відзначили активну роль нашої держави на міжнародній арені.

Відповідні відео опублікували на каналі іномовлення UATV.

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Посол Японії в Україні Шигекі Сумі вітаючи країну з Днем Незалежності наголосив, що останнім часом відносини між Японією і нашою державою отримали значний розвиток.

"Три роки тому прем’єр-міністр Японії Абе Шиндзо відвідав Україну, а два роки тому Президент України Петро Порошенко був із візитом в Японії. Також, минулого року ми святкували Рік Японії в Україні. Нині Японія є країною, яка надає Україні найбільшу підтримку. Я сподіваюся на подальший активний розвиток українсько-японських відносин", – сказав дипломат.

Дивіться відео привітання посла Японії з Днем Незалежності України:

Водночас, посол Бразилії в Україні Освальдо Біато Жуніор розповів, що за два роки своєї місії став свідком значного прогресу, який здійснюють українці для досягнення її процвітання й незалежності.

"Бразилія цінує важливий внесок, який зробили багато українців, котрі іммігрували до нашої країни в ХІХ і ХХ століттях", – зазначив Жуніор.

Дивіться відео привітання посла Бразилії з Днем Незалежності України:

Приєднався до побажань з нагоди Дня Незалежності і посол Канади в Україні Роман Ващук.

"З нагоди національного свята я гордий донести найкращі побажання від усіх канадців людям України, нашим партнерам у їхньому розвитку безпеки та захисту демократичного ладу в Європі й усій євроатлантичній зоні", – наголосив Ващук.

Дивіться відео привітання посла Канади з Днем Незалежності України:

Турецький посол в Україні Йонет Джан Тезель наголосив на стратегічному характері двосторонніх відносин.

"Наші відносини дуже добре розвиваються. Ми віримо в майбутнє України", – підкреслив дипломат.

Дивіться відео привітання посла Туреччини з Днем Незалежності України:

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У свою чергу посол Німеччини в Україні Ернст Райхель побажав країні майбутнього в мирі й свободі, у добробуті та справедливості.

"Німеччина готова підтримати Україну в боротьбі за досягнення цих цілей", – наголосив Райхель.

Дивіться відео привітання посла Німеччини з Днем Незалежності України:

Також, привітав Україну з Днем Незалежності і посол Аргентини в Україні Альберто Хосе Алонсо. Він згадав важливі зв’язки народів, які були встановлені ще наприкінці ХІХ століття завдяки першим українським іммігрантам.

"Аргентина була першою країною в Латинській Америці, яка визнала незалежність УНР у 1921 році, а потім однією з перших у світі визнала відновлену незалежність України. Слава Україні й слава Аргентині!", – підкреслив Алонсо.

Дивіться відео привітання посла Аргентини з Днем Незалежності України:

Швецький посол в Україні Мартін Хагстрьом також нагадав, що його країна була однією з перших, які визнали Україну суверенною державою 1991 року.

"Відтоді ми встановили ще тісніші відносини й партнерство як між нашими країнами, так і на європейському рівні. І Швеція рішуче підтримує суверенітет і територіальну цілісність України", – наголосив Хагстрьом.

Дивіться відео привітання посла Швеції з Днем Незалежності України:

Окрім того, посол Литви в Україні Марюс Януконіс нагадав, що литовці й українці багато століть були разом.

"Свободу і демократію треба не тільки завоювати, а й захистити. Вірю в волю, мужність і патріотизм людей України, які розвивають і захищають свою державу. Не уявляю майбутнього Європи без України, тому запрошую разом створювати це майбутнє та не дозволяти нас розділяти", – сказав він.

Дивіться відео привітання посла Литви з Днем Незалежності України:

Посол Фінляндії приєднався до своїх колег, та побажав Україні успіхів і зростання добробуту.

"Фінляндія продовжує підтримувати Україну, яка є шанованим і важливим членом Європейської родини", - зазначив дипломат.

Дивіться відео привітання посла Фінляндії з Днем Незалежності України:

Водночас, посол Республіки Південна Корея в Україні Лі Янг Гу зауважив, що Україна має величезні можливості та потенціал для співпраці між країнами.

"За ці 27 років Україна зіткнулася з чималими викликами й одночасно досягла великих успіхів. Нині Україна робить другий стрибок у динаміці державного розвитку. Попри велику відстань між Кореєю та Україною, у наших країн є величезний потенціал для співпраці в різноманітних сферах. Я впевнений, що така співпраця сприятиме розвитку не лише наших країн, а й внесе свій внесок у процвітання і мир в Євразії та в усьому світі", – запевнив Лі Янг Гу.

Дивіться відео привітання посла Південної Кореї з Днем Незалежності України:

Посол Швейцарії в Україні Гійом Шойрер зауважив, що Швейцарія є надійним партнером України.

"Це старовинна європейська нація і держава, яка 27 років тому знову здобула свою незалежність. У кожній із сфер – науковій, економічній, культурній або спортивній – Україна зробила значний внесок для світу та всього людства. І вона й надалі перебуватиме на цьому шляху. Революція Гідності стала яскравим прикладом хоробрості й рішучості для всього світу", – підкреслив Шойрер.

Дивіться відео привітання посла Швейцарії з Днем Незалежності України:

Грузинський посол в Україні Гела Думбадзе побажав українцям перемоги на міжнародній арені та приєднання до Євросоюзу.

"Я абсолютно впевнений, що за підтримки міжнародної спільноти, і Грузії зокрема, Україна подолає всі свої проблеми та стане повноцінним членом Європейської родини", – сказав Думбадзе.

Дивіться відео привітання посла Грузії з Днем Незалежності України:

Посол Туркменістану в Україні Нурберди Аманмурадов вітаючи країну з Днем Незалежності, побажав миру та благополуччя кожному дому й кожній родині.

"Від щирого серця дозвольте привітати вас із великим національним святом – 27-ю річницею Незалежності дружньої нам України!", – сказав Аманмурадов.

Дивіться відео привітання посла Туркменістану з Днем Незалежності України:

Слова привітань висловив і посол Норвегії в Україні Уле Тер’є Хорпестад. Чиновник заявив, що країни підтримують хороші й тісні відносини.

"Ми підтримуємо незалежність України та її територіальну цілісність – вільну і незалежну Україну", – зазначив Хорпестад.

Дивіться відео привітання посла Норвегії з Днем Незалежності України:

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Посол Узбекистану в Україні Алішер Абдуалієв у своєму привітанні розповів, що наші країни пов’язують давні та міцні відносини.

"Останні роки в Україні були непростими, та хоч якими б вони були, ми завжди залишалися разом із нашими українськими друзями. Впевнені, що Україна подолає всі труднощі, а результати проведених реформ суспільства створять основу для подальшого розвитку країни", – заявив дипломат.

Дивіться відео привітання посла Узбекистану з Днем Незалежності України:

Долучився до вітань і посол Кувейту в Україні Рашид Хаммад Аль-Адвані.

"Хочу побажати, щоб у цій гостинній країні панували мир, безпека та стабільність", - сказав він.

Дивіться відео привітання посла Кувейту з Днем Незалежності України:

Єгипетський посол в Україні Хоссам Ельдін М. Алі відзначив активну співпрацю обидвох країн у сферах туризму, культури та економіки.

"Мені, як послу Єгипту, приємно висловити від імені єгипетського уряду та народу щирі вітання уряду України і її дружньому народові, й побажати заслуженого досягнення прагнень до процвітання і подальшого розвитку та прогресу", – сказав дипломат.

Дивіться відео привітання посла Єгипту з Днем Незалежності України:

Також, посол Палестини в Україні Мохаммед Касем Аль-Асаад побажав Україні свободи, незалежності, процвітання та єдності українського території.

"Спасибі Україні, яка виховувала й виховує тих, хто любить свободу", – сказав Аль-Асаад.

Дивіться відео привітання посла Палестини з Днем Незалежності України:

Водночас, посол Австралії в Україні Мелісса О’Рурк підтвердила, що її держава рішуче підтримує Україну і є її вірним другом.

"За останні 27 років ваша країна пройшла довгий шлях. Попереду ще багато роботи, та я сподіваюся, сьогодні українці згадають і всі свої досягнення. Незабаром почнеться новий розділ нашої двосторонньої співпраці: у жовтні Австралія прийматиме українську команду на Іграх Нескорених у Сіднеї. Бажаємо команді України успіхів і чекаємо, що вона перевищить торішні досягнення в Торонто. Сподіваюсь, що сьогодні усі українці насолоджуватимуться святом!", – підкреслила О’Рурк.

Дивіться відео привітання посла Австралії з Днем Незалежності України:

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Посол Республіки Молдова в Україні Руслан Болбочан передав щирі вітання й побажання миру та процвітання всьому українському народу.

"Користуючись цією чудовою нагодою, хотів би підтвердити повну підтримку Республікою Молдова суверенітету й територіальної цілісності України. Бажаю всім серцем, щоби це свято принесло мир, тепло, щастя і гармонію в сім’ї усіх громадян України", – сказав Болбочан.

Дивіться відео привітання посла Молдови з Днем Незалежності України:

А тимчасовий повірений у справах Посольства Франції в Україні Крістоф Ле Рігольор зазначив, що 24 серпня – це можливість віддати належне прихильності українців суверенітету й незалежності своєї країни.

"Це також можливість вітати зусилля української влади і людей щодо трансформації і модернізації своєї країни, і наближення її до європейських стандартів. Зокрема, бажаю всім українцям закінчення конфлікту на Донбасі й повного відновлення територіальної цілісності України. Франція підтримує вас у цих зусиллях", – наголосив Крістоф Ле Рігольор.

Дивіться відео привітання посла Франції з Днем Незалежності України: