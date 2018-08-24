Иностранные послы трогательно поздравили Украину с Днем Независимости: видео

Представители более 20 иностранных представительств поздравили Украину с 27-годовщиной Дня Независимости. Дипломаты пожелали украинскому народу успехов и отметили активную роль нашего государства на международной арене.

Соответствующие видео опубликовали на канале иновещания UATV.

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Посол Японии в Украине Шигеки Суми поздравляя страну с Днем Независимости отметил, что в последнее время отношения между Японией и нашим государством получили значительное развитие.

"Три года назад премьер-министр Японии Абэ Шиндзо посетил Украину, а два года назад Президент Украины Петр Порошенко был с визитом в Японии. Также, в прошлом году мы праздновали Год Японии в Украине. Сейчас Япония является страной, которая предоставляет Украине наибольшую поддержку. Я надеюсь на дальнейшее активное развитие украино-японских отношений", – сказал дипломат.

Смотрите видео поздравления посла Японии с Днем Независимости Украины:

В то же время, посол Бразилии в Украине Освальдо Биато Жуниор рассказал, что за два года своей миссии стал свидетелем значительного прогресса, который осуществляют украинцы для достижения ее процветания и независимости.

"Бразилия ценит важный вклад, который сделали много украинцев, которые иммигрировали в нашу страну в ХIХ и ХХ веках", – отметил Жуниор.

Смотрите видео поздравления посла Бразилии с Днем Независимости Украины:

Присоединился к пожеланиям по случаю Дня Независимости и посол Канады в Украине Роман Ващук.

"По случаю национального праздника я горд донести наилучшие пожелания от всех канадцев людям Украины, нашим партнерам в их развитии безопасности и защиты демократического строя в Европе и всей евроатлантической зоне", – отметил Ващук.

Смотрите видео поздравления посла Канады с Днем Независимости Украины:

Турецкий посол в Украине Йонет Джан Тезель отметил стратегический характер двусторонних отношений.

"Наши отношения очень хорошо развиваются. Мы верим в будущее Украины", – подчеркнул дипломат.

Смотрите видео поздравления посла Турции с Днем Независимости Украины:

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В свою очередь посол Германии в Украине Эрнст Райхель пожелал стране будущего в мире и свободе, в благосостоянии и справедливости.

"Германия готова поддержать Украину в борьбе за достижение этих целей", – подчеркнул Райхель.

Смотрите видео поздравления посла Германии с Днем Независимости Украины:

Также поздравил Украину с Днем Независимости и посол Аргентины в Украине Альберто Хосе Алонсо. Он вспомнил важные связи народов, которые были установлены еще в конце XIX века благодаря первым украинским иммигрантам.

"Аргентина была первой страной в Латинской Америке, которая признала независимость УНР в 1921 году, а затем одной из первых в мире признала восстановленную независимость Украины. Слава Украине, слава Аргентине!", – подчеркнул Алонсо.

Смотрите видео поздравления посла Аргентины с Днем Независимости Украины:

Шведский посол в Украине Мартин Хагстрьом также напомнил, что его страна была одной из первых, признавших Украину суверенным государством в 1991 году.

"С тех пор мы установили еще более тесные отношения и партнерство как между нашими странами, так и на европейском уровне. И Швеция решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины", – подчеркнул Хагстрьом.

Смотрите видео поздравления посла Швеции с Днем Независимости Украины:

Кроме того, посол Литвы в Украине Марюс Януконис напомнил, что литовцы и украинцы много веков были вместе.

"Свободу и демократию надо не только завоевать, но и защитить. Верю в волю, мужество и патриотизм людей Украины, которые развивают и защищают свое государство. Не представляю будущего Европы без Украины, поэтому приглашаю вместе создавать это будущее и не позволять нас разделять", – сказал он.

Смотрите видео поздравления посла Литвы с Днем Независимости Украины:

Посол Финляндии присоединился к своим коллегам, и пожелал Украине успехов и роста благосостояния.

"Финляндия продолжает поддерживать Украину, которая является уважаемым и важным членом Европейской семьи", – отметил дипломат.

Смотрите видео поздравления посла Финляндии с Днем Независимости Украины:

В то же время, посол Республики Южная Корея в Украине Ли Янг Гу отметил, что Украина имеет огромные возможности и потенциал для сотрудничества между странами.

"За эти 27 лет Украина столкнулась с немалыми вызовами и одновременно достигла больших успехов. Сейчас Украина делает второй прыжок в динамике государственного развития. Несмотря на большое расстояние между Кореей и Украиной, у наших стран есть огромный потенциал для сотрудничества в различных сферах. Я уверен, что такое сотрудничество будет способствовать развитию не только наших стран, но и внесет свой вклад в процветание и мир в Евразии и во всем мире", – заверил Ли Янг Гу.

Смотрите видео поздравления посла Южной Кореи с Днем Независимости Украины:

Посол Швейцарии в Украине Гийом Шойрер заметил, что Швейцария является надежным партнером Украины.

"Это старинная европейская нация и государство, которое 27 лет назад вновь обрело свою независимость. В каждой из сфер – научной, экономической, культурной или спортивной – Украина сделала значительный вклад для мира и всего человечества. И она и в дальнейшем будет находиться на этом пути. Революция достоинства стала ярким примером храбрости и решимости для всего мира", – подчеркнул Шойрер.

Смотрите видео поздравления посла Швейцарии с Днем Независимости Украины:

Грузинский посол в Украине Гела Думбадзе пожелал украинцам победы на международной арене и присоединения к Евросоюзу.

"Я абсолютно уверен, что при поддержке международного сообщества, и Грузии в частности, Украина преодолеет все свои проблемы и станет полноценным членом Европейской семьи", – сказал Думбадзе.

Смотрите видео поздравления посла Грузии с Днем Независимости Украины:

Посол Туркменистана в Украине Нурберды Аманмурадов поздравляя страну с Днем Независимости, пожелал мира и благополучия каждому дому и каждой семье.

"От всего сердца позвольте поздравить вас с большим национальным праздником – 27-летием Независимости дружественной нам Украины!", – сказал Аманмурадов.

Смотрите видео поздравления посла Туркменистана с Днем Независимости Украины:

Слова поздравления выразил и посол Норвегии в Украине Уле Терье Хорпестад. Чиновник заявил, что страны поддерживают хорошие и тесные отношения.

"Мы поддерживаем независимость Украины и ее территориальную целостность – свободную и независимую Украину", – отметил Хорпестад.

Смотрите видео поздравления посла Норвегии с Днем Независимости Украины:

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Посол Узбекистана в Украине Алишер Абдуалиев в своем поздравлении рассказал, что наши страны связывают давние и прочные отношения.

"Последние годы в Украине были непростыми, но какими бы они ни были, мы всегда оставались вместе с нашими украинскими друзьями. Уверены, что Украина преодолеет все трудности, а результаты проведенных реформ общества создадут основу для дальнейшего развития страны", – заявил дипломат.

Смотрите видео поздравления посла Узбекистана с Днем Независимости Украины:

Присоединился к поздравлениям и посол Кувейта в Украине Рашид Хаммад Аль-Адвани.

"Хочу пожелать, чтобы в этой гостеприимной стране царили мир, безопасность и стабильность", – сказал он.

Смотрите видео поздравления посла Кувейта с Днем Независимости Украины:

Египетский посол в Украине Хоссам Эльдин М. Али отметил активное сотрудничество обоих стран в сферах туризма, культуры и экономики.

"Мне, как послу Египта, приятно выразить от имени египетского правительства и народа искренние поздравления правительству Украины и ее дружественному народу, и пожелать заслуженного достижения стремлений к процветанию и дальнейшего развития и прогресса", – сказал дипломат.

Смотрите видео поздравления посла Египта с Днем Независимости Украины:

Также посол Палестины в Украине Мохаммед Касем Аль-Асаад пожелал Украине свободы, независимости, процветания и единства украинской территории.

"Спасибо Украине, которая воспитывала и воспитывает тех, кто любит свободу", – сказал Аль-Асаад.

Смотрите видео поздравления посла Палестины с Днем Независимости Украины:

В то же время, посол Австралии в Украине Мелисса О'Рурк подтвердила, что ее государство решительно поддерживает Украину и является ее верным другом.

"За последние 27 лет ваша страна прошла долгий путь. Впереди еще много работы, но я надеюсь, сегодня украинцы вспомнят и все свои достижения. Вскоре начнется новый раздел нашего двустороннего сотрудничества: в октябре Австралия будет принимать украинскую команду на Играх Непокоренных в Сиднее. Желаем команде Украина успехов и ждем, что она превысит прошлогодние достижения в Торонто. Надеюсь, что сегодня все украинцы будут наслаждаться праздником!", – подчеркнула О'Рурк.

Смотрите видео поздравления посла Австралии с Днем Независимости Украины:

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Посол Республики Молдова в Украине Руслан Болбочан передал искренние поздравления и пожелания мира и процветания всему украинскому народу.

"Пользуясь этой прекрасной возможностью, хотел бы подтвердить полную поддержку Республикой Молдова суверенитета и территориальной целостности Украины. Желаю всем сердцем, чтобы этот праздник принес мир, тепло, счастье и гармонию в семьи всех граждан Украины", – сказал Болбочан.

Смотрите видео поздравления посла Молдовы с Днем Независимости Украины:

А временный поверенный в делах Посольства Франции в Украине Кристоф Ле Ригольор отметил, что 24 августа – это возможность отдать должное приверженности украинцев суверенитету и независимости своей страны.

"Это также возможность поздравить усилия украинской власти и людей по трансформации и модернизации своей страны, и приближению ее к европейским стандартам. В частности, желаю всем украинцам окончания конфликта на Донбассе и полного восстановления территориальной целостности Украины. Франция поддерживает вас в этих усилиях", – подчеркнул Кристоф Ле Ригольор.

Смотрите видео поздравления посла Франции с Днем Независимости Украины: