В Бразилии прорвало дамбу: сотни домов накрыло волной грязи
В бразильском штате Минас-Жерайс прорвало дамбу, в результате чего близлежащие здания накрыло волной грязи. Люди оказались заблокированными в собственных квартирах. Более 200 человек числятся пропавшими без вести, еще 50 – погибли.
Три дамбы находились в эксплуатации гиганта горно-добывающей промышленности Vale. Администрация компании сообщила, что в административных зданиях на момент аварии находились их сотрудники. Что с ними сейчас – информации пока нет, пишет The Guardian.
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Подобная авария с дамбой, которая стала настоящим экологическим бедствием для Бразилии, произошла 4 года назад в Мариани. Дамбу использовала компания Samarco, которая в момент катастрофы наполовину была в собственности Vale. Тогда 375 семей потеряли свои дома. Компании, которые владели Samarco, выделили миллиард долларов на помощь пострадавшим и на очистку территории. Также заплатили миллионные штрафы. Однако никого не наказали.
Генеральный директор компании Vale Фабио Шварцман уверяет, что горный гигант сделал все, чтобы сделать свои дамбы безопаснее после аварии в Мариани. И пообещал помочь всем пострадавшим из-за аварии людям сейчас.
На фото и видео, которые выкладывают в соцсетях, видно "похороненные" в грязи дома.