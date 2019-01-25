В Бразилии прорвало дамбу: сотни домов накрыло волной грязи

В бразильском штате Минас-Жерайс прорвало дамбу, в результате чего близлежащие здания накрыло волной грязи. Люди оказались заблокированными в собственных квартирах. Более 200 человек числятся пропавшими без вести, еще 50 – погибли.

Три дамбы находились в эксплуатации гиганта горно-добывающей промышленности Vale. Администрация компании сообщила, что в административных зданиях на момент аварии находились их сотрудники. Что с ними сейчас – информации пока нет, пишет The Guardian.

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Vale admite que lama de barragem atingiu vila: 'prioridade é proteger a vida'https://t.co/vwhdFSo14U pic.twitter.com/YssM5X3wee — Jornal Hoje em Dia (@jornalhojeemdia) 25 січня 2019 р.

Подобная авария с дамбой, которая стала настоящим экологическим бедствием для Бразилии, произошла 4 года назад в Мариани. Дамбу использовала компания Samarco, которая в момент катастрофы наполовину была в собственности Vale. Тогда 375 семей потеряли свои дома. Компании, которые владели Samarco, выделили миллиард долларов на помощь пострадавшим и на очистку территории. Также заплатили миллионные штрафы. Однако никого не наказали.

Генеральный директор компании Vale Фабио Шварцман уверяет, что горный гигант сделал все, чтобы сделать свои дамбы безопаснее после аварии в Мариани. И пообещал помочь всем пострадавшим из-за аварии людям сейчас.

На фото и видео, которые выкладывают в соцсетях, видно "похороненные" в грязи дома.

#Brumadinho | A força da lama levou parte da ponte que conecta a linha férrea no Córrego do Feijãohttps://t.co/hDkWxHCBSr



@Lucaoprates pic.twitter.com/KSGyUt9ikK — Jornal Hoje em Dia (@jornalhojeemdia) 25 січня 2019 р.

#Brumadinho | Sociedade civil e poder público se unem pelas vítimas de Brumadinho; veja como ajudarhttps://t.co/H92iCa4TSL pic.twitter.com/9eBwXvSPve — Jornal Hoje em Dia (@jornalhojeemdia) 25 січня 2019 р.

At least 200 people were said to be missing after a dam burst at a Brazilian mine and caused severe flooding https://t.co/YSvYnJQhd3 pic.twitter.com/QRhjEu9DNA — CNN Breaking News (@cnnbrk) 25 січня 2019 р.

New environmental disaster in Brazil - Vale's mining Dam breaks, affecting people, wildlife, rivers... everything. The tragedy comes after 3 years of the worst Brazilian environmental disaster ever, by the same company.https://t.co/eW9L7esemA pic.twitter.com/XZuxFYVtmK — Milene Alves-Eigenheer (@mileneaae) 25 січня 2019 р.

Brazilian paper Hoje em Dia says dam break near the town of Brumadinho has resulted in fatalities. It said town's mayor estimates tragedy left "at least 50 dead" and 200 missing. Video: https://t.co/ydJJIgxwjM #BrazilDam pic.twitter.com/RHJOQ4tS4l — Jeff Daniels (@JeffDanielsCA) 25 січня 2019 р.