00:12
26 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КОРЬ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Новый казус от Лаврова. Штрафы для росСМИ
      Вєсті Кремля
      23:41, 25 января
      Вести.UA: Супервозможности Вилкула. Пропагандистов РФ обидели в ПАСЕ
      Вєсті.UA
      20:11, 25 января
      Все знают, и ничего не делают: как на Харьковщине нагло разворовывают десятки гектаров леса
      ЦРУ
      09:00, 25 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Командировка в эпоху дефицита
      Згадати все
      22:21, 25 января
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      КОРЬ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА

      В Бразилии прорвало дамбу: сотни домов накрыло волной грязи

      31 Читати новину українською
      В Бразилии прорвало дамбу
      В Бразилии прорвало дамбу / Getty Images

      В бразильском штате Минас-Жерайс прорвало дамбу, в результате чего близлежащие здания накрыло волной грязи. Люди оказались заблокированными в собственных квартирах. Более 200 человек числятся пропавшими без вести, еще 50 – погибли.

      Три дамбы находились в эксплуатации гиганта горно-добывающей промышленности Vale. Администрация компании сообщила, что в административных зданиях на момент аварии находились их сотрудники. Что с ними сейчас – информации пока нет, пишет The Guardian.

      Читайте также: Спасение двухлетнего мальчика из колодца в Испании: последние новости

      Подобная авария с дамбой, которая стала настоящим экологическим бедствием для Бразилии, произошла 4 года назад в Мариани. Дамбу использовала компания Samarco, которая в момент катастрофы наполовину была в собственности Vale. Тогда 375 семей потеряли свои дома. Компании, которые владели Samarco, выделили миллиард долларов на помощь пострадавшим и на очистку территории. Также заплатили миллионные штрафы. Однако никого не наказали.

      Генеральный директор компании Vale Фабио Шварцман уверяет, что горный гигант сделал все, чтобы сделать свои дамбы безопаснее после аварии в Мариани. И пообещал помочь всем пострадавшим из-за аварии людям сейчас.

      На фото и видео, которые выкладывают в соцсетях, видно "похороненные" в грязи дома.

       

      Теги: Бразилия Чрезвычайное происшествие Жертвы
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за 25 января
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      На грани войны: почему Венесуэлой руководят два президента
      25 января , 23:00 На грани войны: почему Венесуэлой руководят два президента
      Іван Яковина 128
      Зеленський офіційно йде в президенти: реальний кандидат чи пішак Коломойського
      25 января , 22:06 Зеленський офіційно йде в президенти: реальний кандидат чи пішак Коломойського
      Артем Овдієнко 773
      Історія про "євробляхи": як українці самі себе перехитрили
      25 января , 22:04 Історія про "євробляхи": як українці самі себе перехитрили
      Артем Овдієнко 1462
      Давос-2019 и Украина: что обсуждали на форуме
      25 января , 21:16 Давос-2019 и Украина: что обсуждали на форуме
      Світлана Попова 107
      Росія може анексувати Білорусь, – Le Point
      25 января , 20:57 Росія може анексувати Білорусь, – Le Point
      Блог Медіа 1884
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      США могут отменить лотерею "Green Card"
       21 июля 2011 , 17:01
      Отменит демократию, захватит Беларусь, Эстонию, Казахстан, – Яковина о поведении Путина в 2019
       8 января , 21:44
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук