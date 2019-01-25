У Бразилії прорвало дамбу: сотні домівок накрило хвилею бруду

У бразильському штаті Мінас-Жерайс прорвало дамбу, внаслідок чого прилеглі будівлі накрило хвилею бруду. Люди опинились заблокованими у власних помешканнях. Більше 200 осіб вважають зниклими безвісти, ще 50 – загинули.

Три дамби перебували в експлуатації гіганта гірничо-видобувної промисловості Vale. Адміністрація компанії повідомила, що в адміністративних будівлях на момент аварії перебували їхні працівники. Що з ними зараз – інформації наразі немає, пише The Guardian.

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Vale admite que lama de barragem atingiu vila: 'prioridade é proteger a vida'https://t.co/vwhdFSo14U pic.twitter.com/YssM5X3wee — Jornal Hoje em Dia (@jornalhojeemdia) 25 січня 2019 р.

Подібна аварія з дамбою, яка стала справжнім екологічним лихом для Бразилії, сталась 4 роки тому у Маріані. Дамбу використовувала компанія Samarco, яка на момент катастрофи половину була у власності Vale. Тоді 375 сімей втратили свої будинки. Компанії, які володіли Samarco, виділили мільярд доларів на допомогу постраждалим та на очищення території. Також заплатили мільйонні штрафи. Проте у справі нікого не покарали.

Генеральний директор компанії Vale Фабіо Шварцман запевняє, що гірничий гігант зробив все, аби зробити свої дамби безпечнішими після аварії у Маріані. І пообіцяв допомогти всім постраждалим через аварію людям нині.

На фото і відео, які викладають у соцмережах видно "поховані" у багнюці будинки.

#Brumadinho | A força da lama levou parte da ponte que conecta a linha férrea no Córrego do Feijãohttps://t.co/hDkWxHCBSr



@Lucaoprates pic.twitter.com/KSGyUt9ikK — Jornal Hoje em Dia (@jornalhojeemdia) 25 січня 2019 р.

#Brumadinho | Sociedade civil e poder público se unem pelas vítimas de Brumadinho; veja como ajudarhttps://t.co/H92iCa4TSL pic.twitter.com/9eBwXvSPve — Jornal Hoje em Dia (@jornalhojeemdia) 25 січня 2019 р.

At least 200 people were said to be missing after a dam burst at a Brazilian mine and caused severe flooding https://t.co/YSvYnJQhd3 pic.twitter.com/QRhjEu9DNA — CNN Breaking News (@cnnbrk) 25 січня 2019 р.

New environmental disaster in Brazil - Vale's mining Dam breaks, affecting people, wildlife, rivers... everything. The tragedy comes after 3 years of the worst Brazilian environmental disaster ever, by the same company.https://t.co/eW9L7esemA pic.twitter.com/XZuxFYVtmK — Milene Alves-Eigenheer (@mileneaae) 25 січня 2019 р.

Brazilian paper Hoje em Dia says dam break near the town of Brumadinho has resulted in fatalities. It said town's mayor estimates tragedy left "at least 50 dead" and 200 missing. Video: https://t.co/ydJJIgxwjM #BrazilDam pic.twitter.com/RHJOQ4tS4l — Jeff Daniels (@JeffDanielsCA) 25 січня 2019 р.