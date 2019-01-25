У Бразилії прорвало дамбу: сотні домівок накрило хвилею бруду
У бразильському штаті Мінас-Жерайс прорвало дамбу, внаслідок чого прилеглі будівлі накрило хвилею бруду. Люди опинились заблокованими у власних помешканнях. Більше 200 осіб вважають зниклими безвісти, ще 50 – загинули.
Три дамби перебували в експлуатації гіганта гірничо-видобувної промисловості Vale. Адміністрація компанії повідомила, що в адміністративних будівлях на момент аварії перебували їхні працівники. Що з ними зараз – інформації наразі немає, пише The Guardian.
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Подібна аварія з дамбою, яка стала справжнім екологічним лихом для Бразилії, сталась 4 роки тому у Маріані. Дамбу використовувала компанія Samarco, яка на момент катастрофи половину була у власності Vale. Тоді 375 сімей втратили свої будинки. Компанії, які володіли Samarco, виділили мільярд доларів на допомогу постраждалим та на очищення території. Також заплатили мільйонні штрафи. Проте у справі нікого не покарали.
Генеральний директор компанії Vale Фабіо Шварцман запевняє, що гірничий гігант зробив все, аби зробити свої дамби безпечнішими після аварії у Маріані. І пообіцяв допомогти всім постраждалим через аварію людям нині.
На фото і відео, які викладають у соцмережах видно "поховані" у багнюці будинки.