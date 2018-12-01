05:10
1 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЗАПРЕТ ВЪЕЗДА РОССИЯНАМ В УКРАИНУ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Школа военных священников. Вездесущий "русский мир"
      Вєсті Кремля
      22:02, 30 ноября
      Вести.UA. Пятая колонна на флаге США. Теория Тигипко
      Вєсті.UA
      21:04, 30 ноября
      Из-за каких схем военные остаются без обещанных квартир
      ЦРУ
      09:00, 30 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Табу и запреты в Союзе
      Згадати все
      22:30, 30 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ЗАПРЕТ ВЪЕЗДА РОССИЯНАМ В УКРАИНУ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      В Бразилии самолет упал на жилые дома: есть погибшие и пострадавшие

      38 Читати новину українською
      Cessna 210N упал на жилой дом в городе Сан-Паулу на севере Бразилии
      Cessna 210N упал на жилой дом в городе Сан-Паулу на севере Бразилии / extrajuridico

      В городе Сан-Паулу на севере Бразилии легкомоторный самолет Cessna 210N упал на двухэтажный жилой дом. В результате инцидента погибли два человека, еще 12 пострадали.

      Об этом сообщила пожарная служба Сан-Паулу в своем Twitter.

      Читайте также: Самолет Трампа столкнулся с другим авиалайнером

      Отмечается, что в результате пожара, возникшего после авиакатастрофы пострадали два автомобиля, которые находились рядом с жилым домом. Причины падения самолета пока неизвестны.

      По предварительной информации самолет вылетел из аэропорта Кампу-ди-Марти.

      Издание Extrajuridico сообщил, что в результате падения самолета также пострадали два соседних дома. На место происшествия прибыли пожарные и быстро потушили пожар. Сообщается также, что в настоящее время личности погибших не удалось установить. Пострадавшими оказались обычные прохожие, которые проходили мимо во время падения самолета.

      Добавим, что аэропорт Кампу-ди-Марти специализируется только на частных рейсах.

      легкомоторний літак, Cessna 210N
      Легкомоторный самолет Cessna 210N

       

      Теги: Бразилия авиация Жертвы
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 30 ноября: запрет въезда россиянам, обыски в Киево-Печерской Лавре, транш ЕС
      30 ноября , 22:15 Главные новости 30 ноября: запрет въезда россиянам, обыски в Киево-Печерской Лавре, транш ЕС
      456
      "Смерть работает на любовь": как делали и когда покажут фильм о путешествиях режиссера Кантера
      30 ноября , 22:01 "Смерть работает на любовь": как делали и когда покажут фильм о путешествиях режиссера Кантера
      Катерина Петренко 20
      Топ фильмов 2018 года, которые стоит посмотреть каждому
      30 ноября , 21:02 Топ фильмов 2018 года, которые стоит посмотреть каждому
      Уляна Корицька 44097
      Сутенер, узник и обидчик Беллью: кто следующий соперник Гвоздика – Адонис Стивенсон?
      30 ноября , 21:00 Сутенер, узник и обидчик Беллью: кто следующий соперник Гвоздика – Адонис Стивенсон?
      Михайло Гема 86
      Кто такой Мартин Купер: отец мобильного телефона с украинскими корнями
      30 ноября , 20:30 Кто такой Мартин Купер: отец мобильного телефона с украинскими корнями
      Женя Котик 207
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      "Достал писать о власти": в России расстреляли журналиста популярного издания
       22 декабря 2017 , 05:27
      В торговом центре в Кемерово снова вспыхнул пожар
       26 марта , 12:03
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук