В Бразилии самолет упал на жилые дома: есть погибшие и пострадавшие

В городе Сан-Паулу на севере Бразилии легкомоторный самолет Cessna 210N упал на двухэтажный жилой дом. В результате инцидента погибли два человека, еще 12 пострадали.

Об этом сообщила пожарная служба Сан-Паулу в своем Twitter.

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Отмечается, что в результате пожара, возникшего после авиакатастрофы пострадали два автомобиля, которые находились рядом с жилым домом. Причины падения самолета пока неизвестны.

По предварительной информации самолет вылетел из аэропорта Кампу-ди-Марти.

Издание Extrajuridico сообщил, что в результате падения самолета также пострадали два соседних дома. На место происшествия прибыли пожарные и быстро потушили пожар. Сообщается также, что в настоящее время личности погибших не удалось установить. Пострадавшими оказались обычные прохожие, которые проходили мимо во время падения самолета.

Добавим, что аэропорт Кампу-ди-Марти специализируется только на частных рейсах.



Легкомоторный самолет Cessna 210N